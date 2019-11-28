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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

DAP İdaresinden 12 proje için 36 milyon lira destek

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DAP İdaresinden 12 proje için 36 milyon lira destek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığınca, 2019 yılında desteklenecek 124 projeye ilaveten, uygulayıcı kuruluşlarla 12 yeni proje için protokol imzalandığı ifade edildi.

DAP İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İdare Başkanı Adnan Demir, protokol imza törenindeki konuşmasında, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulayıcı kuruluşların projelerine sermaye transferi yoluyla para aktaracaklarını belirtti.

12 proje için 36 milyon lira ödenek ayırdıklarını ve bu yıl ilk defa Ağrı, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta "Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"ne destek sağlayacaklarını bildiren Demir, en çok ihtiyaç duyulan projelerin desteklenmesine özen gösterdiklerini kaydetti.

Törene, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, Bitlis Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile diğer uygulayıcı kuruluşların yetkililerinin katıldığı belirtildi. 

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