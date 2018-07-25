DAP Holding 5 yılda 13 milyar TL yatırım yapacak
2018’i yatırım yılı ilan ettiklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Son 2 yılda 5 bine yakın konut teslim ettik. 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacağız” dedi.
EN son Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2.9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanan DAP Holding, yatırımlarına devam ediyor. Bu projelerin dışında, İstanbul ve İzmir’de 700 bin metrekarenin üzerinde arsa geliştirdiklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Sadece son iki yılda 4.600’ün üzerinde teslimat gerçekleştirdik. Güçlü finansman yapımız sayesinde Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacağız” dedi.
YETERLİLİK KRİTERLERİ GELMELİ
Emlak Konut GYO’dan son dönemde İstMarina, Validebağ gibi proje ihaleleri alıp, İstMarina’yı bitirip teslim ettiklerine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Amacımız daha da güvenli, etkili bir gayrimenkul sektörüne öncülük etmek. Avrupa’nın tamamında 20-30 bin müteahhit bulunurken, Türkiye’de müteahhit sayısının 300 bin, sadece İstanbul’da ise 47 bin civarında. Sektöre girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli” diye konuştu.
2 -3 YIL İÇİNDE YURTDIŞINA AÇILIRIZ
Dap Holding’in gelecek vizyonu hakkında da bilgi veren Ziya Yılmaz, “5 yıl sonra en az 10 bin çalışanı olan bir marka olmayı hedefliyoruz. 2-3 yıl içinde markamızı yurt dışında taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
MURAT KURUM HERKESE MORAL OLDU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Murat Kurum’un getirilmesiyle ilgili de yorumda bulunan Ziya Yılmaz, “Sayın Bakanımız Murat Kurum, sektörün içinden gelmiş, son derece enerjik bir isim. Konusuna son derece hakim, yetkin ve genç biri. Yeni bakanımızın Sayın Murat Kurum olması çevre ve şehircilik alanındaki tüm kesimlere büyük moral oldu” dedi.
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