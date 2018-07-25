DAP Holding 5 yılda  13 milyar TL yatırım yapacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
25.07.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

DAP Holding 5 yılda  13 milyar TL yatırım yapacak

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DAP Holding 5 yılda  13 milyar TL yatırım yapacak

2018’i yatırım yılı ilan ettiklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Son 2 yılda 5 bine yakın konut teslim ettik. 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

EN son Emlak Konut GYO’nun Nişantaşı ve Çekmeköy olmak üzere 2.9 milyar lira değerinde iki ihalesini kazanan DAP Holding, yatırımlarına devam ediyor. Bu projelerin dışında, İstanbul ve İzmir’de 700 bin metrekarenin üzerinde arsa geliştirdiklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Sadece son iki yılda 4.600’ün üzerinde teslimat gerçekleştirdik. Güçlü finansman yapımız sayesinde Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. 5 yıl içinde 13 milyar TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

YETERLİLİK KRİTERLERİ GELMELİ

Emlak Konut GYO’dan son dönemde İstMarina, Validebağ gibi proje ihaleleri alıp, İstMarina’yı bitirip teslim ettiklerine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Amacımız daha da güvenli, etkili bir gayrimenkul sektörüne öncülük etmek. Avrupa’nın tamamında 20-30 bin müteahhit bulunurken, Türkiye’de müteahhit sayısının 300 bin, sadece İstanbul’da ise 47 bin civarında. Sektöre girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli” diye konuştu.

2 -3 YIL İÇİNDE YURTDIŞINA AÇILIRIZ

Dap Holding’in gelecek vizyonu hakkında da bilgi veren Ziya Yılmaz, “5 yıl sonra en az 10 bin çalışanı olan bir marka olmayı hedefliyoruz. 2-3 yıl içinde markamızı yurt dışında taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM HERKESE MORAL OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Murat Kurum’un getirilmesiyle ilgili de yorumda bulunan Ziya Yılmaz, “Sayın Bakanımız Murat Kurum, sektörün içinden gelmiş, son derece enerjik bir isim. Konusuna son derece hakim, yetkin ve genç biri. Yeni bakanımızın Sayın Murat Kurum olması çevre ve şehircilik alanındaki tüm kesimlere büyük moral oldu” dedi.

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