Danıştay son sözü söyledi! Yavaş şehirde orkinos zaferi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDanıştay son sözü söyledi! Yavaş şehirde orkinos zaferi
GeriEkonomi Danıştay son sözü söyledi! Yavaş şehirde orkinos zaferi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
21.07.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Danıştay son sözü söyledi! Yavaş şehirde orkinos zaferi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danıştay son sözü söyledi! Yavaş şehirde orkinos zaferi

İZMİR’in ’yavaş şehir’ unvanlı ilçesi Seferihisar’ın turistik mahallesi Sığacık’ın açıklarında kurulan orkinos çiftliği için üç kez alınan ’ÇED olumlu’ kararına karşı hem belediye, hem de çevreciler ile balıkçılar, verdikleri hukuk mücadelesini kazandı.

Orkinos çiftliğinin körfezden çıkmasını sağlayacak olan Danıştay kararının gerekçesinde, "Orkinos yetiştiriciliği, Sığacık Koyu ekosisteminde, geri dönüşü olmayan çevresel riskler oluşturmaktadır. Turizm merkezi olan bölgenin yakınında, ekosisteme, doğal ve kültürel değerlere zarar verme olasılığı çok yüksek olan balık çiftliğinin kurulması, Seferihisar’ın yavaş şehir uygulamalarına aykırıdır" denildi.

Danıştay son sözü söyledi Yavaş şehirde orkinos zaferi

’Yavaş şehir’ unvanı aldıktan sonra turizmin odak merkezlerinden birine dönüşen Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi açıklarına Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bir şirketin başvurusu üzerine 2010 yılında orkinos yetiştirilmesi için ’ÇED olumlu’ kararı verdi. Bu karar, ilçe halkı, çevreciler ve balıkçıların tepkisini çekti. Bunun üzerine Seferihisar Belediyesi ile çevreciler, hukuk mücadelesi başlattı.

Danıştay son sözü söyledi Yavaş şehirde orkinos zaferi

İLK KARAR 4’ÜNCÜ İDARE MAHKEMESİ’NDEN

Çevrecilerin açtığı dava sonrasında, İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, ’ÇED olumlu’ kararını iptal etti. Ardından şirket bir kez daha proje dosyası hazırlayıp, aynı alan için ikinci kez ’ÇED olumlu’ kararı aldırdı. Bu karar da İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Ancak süreç bununla da bitmedi. Yeni bir başvuru dosyası hazırlayan şirkete, orkinos yetiştiriciliği için aynı bölgede üçüncü kez ’ÇED olumlu’ kararı verildi. Çevreciler ile şirket arasındaki orkinos davaları bu kez de İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, çevrecileri bir kez daha haklı bulup ’ÇED olumlu’ kararını iptal etti.

Danıştay son sözü söyledi Yavaş şehirde orkinos zaferi

DANIŞTAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Yerel mahkemenin verdiği bu karara itiraz eden şirket, Danıştay’a başvurdu. Danıştay, eksik inceleme yapıldığını belirterek kararı bozdu. Bunun üzerine 1’inci İdare Mahkemesi 2017 yılının Ocak ayında bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı. Bilirkişi incelemesinin ardından mahkeme bir kez daha iptal kararı verdi. ’ÇED olumlu’ kararının iptali üzerine şirket yeniden başvurdu. Danıştay 14’üncü Dairesi kararı ikinci kez inceledikten sonra yerel mahkemenin iptal kararını onadı. Böylelikle yerel mahkemenin kararı, kesinleşmiş oldu.

Danıştay son sözü söyledi Yavaş şehirde orkinos zaferi

GEREKÇELER TEK TEK SIRALANDI

Danıştay’ın onama karanın gerekçesinde de orkinos çiftliğinin sakıncalı maddeleri tek tek sıralandı. Gerekçeli kararda, "Orkinos yetiştiriciliği, Sığacık Koyu ekosisteminde, geri dönüşü olmayan çevresel riskler oluşturmakta. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 725 No’lu İlke Kararına aykırılık teşkil etmekte. 2364 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, turizm merkezi olan bölgenin yakınında, ekosisteme, doğal ve kültürel değerlere zarar verme olasılığı çok yüksek olan balık çiftliğinin kurulması, Seferihisar’ın ’yavaş şehir’ uygulamalarına aykırıdır. Sığacık Körfezi’nin çevresel, deniz tabanı ve akıntı sistemi ile kapasitesi hakkında yeterli veri bilinmemekte, bu durumda ’ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmamakta. Gerekçeler bir bütün olarak ele alındığında, Sığacık Koyu’nda, iptal yönündeki ardı ardına alınan mahkeme kararları uygulanmalı ve kafesler kaldırılarak, tesisler sökülmeli ve koydan çıkarılmalıdır" denildi.

Danıştay son sözü söyledi Yavaş şehirde orkinos zaferi

'HASAT DÖNEMİNİN SONUNU BEKLİYORUZ'

Orkinos çiftliğine karşı en önemli mücadeleyi verenlerden Seferihisar Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, "2011 yılından başlayan hikaye ile orkinos çiftliği kuruldu. Bunun doğru olmadığını, kapalı körfez olduğu için ağır tahribatlar vereceğini söyledik. Hukuki mücadele devam etti. Vatandaşın da duyarlılığını artırmak için onları da dahil ettik. Mükemmel eylemler yaptık. Pankartlar açtık, ’temiz deniz istiyoruz’ diye denize girdik, aydınlık yüzlü insanlar, sanatçılar, bilim insanları katıldılar. Birinci etabı çiftliğin oradan kaldırılması şeklinde oldu. Nihayet Danıştay kesin hükmünü verdi ve oradan da kaldırılmasını istedi. Bundan sonraki süreçte burayı terk edecekler. ’Hasat’ dedikleri mevsim yaşandığı için bir yandan ihracat söz konusu olduğundan biz de hasat döneminin sonunu bekliyoruz. Zaten mahkemenin kararını uygulayacaklar" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Danıştay son sözü söyledi! Yavaş şehirde orkinos zaferi

Antep'te 2 asırlık yeri definecilerden aldı! Şimdiki hali inanılmaz

İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 12 arttı

Bir ilçe kırmızıya boyandı! Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor