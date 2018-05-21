Danıştay, Phaselis’e otel projesini iptal etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDanıştay, Phaselis’e otel projesini iptal etti
GeriEkonomi Danıştay, Phaselis’e otel projesini iptal etti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHADHA
21.05.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Danıştay, Phaselis’e otel projesini iptal etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Danıştay, Phaselis’e otel projesini iptal etti

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip birinci derecede arkeolojik sit olan 180 bin metrekarelik alandaki otel projesiyle ilgili tahsisi iptal eden yerel mahkemenin kararı, Danıştay tarafından da onandı.

Antalya’nın dünyaca ünlü antik kentlerinden Phaselis Antik Kenti mevkiinde, Beydağları Olimpos Milli Parkı sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip 1’inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı olan 180 bin metrekarelik alan, 5 yıldızlı otel yapılması amacıyla, 2005 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluruyla bir firmaya tahsis edildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Kemer Esnaf ve Turizmciler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Çıralıyı Sevenler Derneği ve 12 vatandaş, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle 2014 yılında dava açtı. Antalya 1’inci İdare Mahkemesi, önce yürütmeyi durdurma kararı, 2015 yılında da tahsisin iptaline karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca temyiz edilen davada, Danıştay 14’üncü Dairesi de itiraza kapalı şekilde tahsisin iptali kararını onadı.

 MİMARLAR ODASI’NDAN AÇIKLAMA

 Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, davaya konu alanın Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içerisinde kalan bir kısmının 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu söyledi. Açıklamada, tahsisin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi öncülüğünde dava açıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

 "Sayın mahkeme öncelikle yürütmenin durdurulmasına, 30 Aralık 2015 tarihinde de iptaline karar vermiştir. Bu karar, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, Danıştay 14’üncü Dairesi temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar düzeltme yolu kapalı olarak onanmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Bu yöntemlerle kredi notunuzu yükseltebilirsiniz!

İkinci el taşıt kredisi nasıl alınır?

Kırsal kalkınma için çok önemli açıklama