Danışmanlar tarlaya girdi

ENERJİ tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılması gibi 2023 için belirlenen ulusal strateji hedeflerinden biri. Yenilenebilir enerjilerin ve enerji verimliliğinin artması pek çok ülkedeki petrol ve gaz ithalatını azaltıyor. Türkiye’nin de enerji verimliliği çalışmaları ile enerji yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023’e kadar, 2011 yılına göre en az yüzde 20 azaltılması hedefleniyor. Enerjinin verimli kullanılması için izlenen politikalarının yanısıra, şirketler ve tüketicilere de önemli rol düşüyor. Son yıllarda enerji verimliliğine yönelik kampanyaların çoğaldığı görülüyor. Bunun bir örneği de CK Akdeniz Elektrik’in “enerji okuryazarlığı” sosyal sorumluluk çalışmaları... Enerjiyi verimli kullanmak adına bünyesinde ‘enerji danışmanları’ ekibi oluşturan CK Akdeniz Elektrik, tarım alanında verimlilik için tarlalara girmeye başladı. CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli ve şirketin enerji danışmanları, gül hasadı sırasında Isparta Eğridir Sorkuncak Köyü’ne ziyarette bulunarak tasarruflu enerji kullanımı adına atılması gereken adımları üreticilerle paylaştı.

GÜL HASADI İLE BAŞLADI

CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli’nin enerji danışmanlarıyla birlikte dünya gül üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Isparta’daki en büyük gül üretim bölgelerinden biri olan Sorkuncak Köyü gül üreticilerine yaptıkları ziyareti sahada takip ettik. Enerji danışmanları, ilk olarak sorunlarını dinledikleri üreticileri, elektrik tasarrufu konusunda evden, sanayi üretimine kadar her aşamada neler yapılabileceği konusunda bilgilendirdi. Değerli, tarlalara girerek çiftçilere enerjiyi verimli kullanmanın ve faturaları düşürmenin püf noktalarını yerinde anlattıklarını belirterek, “Projeyi hasat zamanları başlayan Isparta gül üreticilerine verdiğimiz enerji danışmanlığı ile başlatıyoruz. Kendilerine evden tarlaya kadar bilinçli tüketimin nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Enerji danışmanlığı ekibi müşterilerimize tüketim analizi yaparak enerji tasarrufu ve enerjiyi verimli kullanma konusunda destek oluyor. Bu sayede müşterilerimiz enerji maliyetlerinde ciddi bir düşüş yakalıyor. Enerji danışmanlarımız bu şekilde tüketicilere giderek bu bilgileri paylaşmaya devam edecekler ve projeyi diğer tüketicileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız” dedi. Isparta’da gülün dışında elma üretimi de oldukça yoğun. Enerji danışmanları bu alanda da atılması gereken tasarruf adımlarını üreticilerle paylaşıyor, örneğin sulamada kullanılan dalgıç pompalarının bakımlarının düzenli yaptırılması sayesinde yüzde 5 ila 10 arası oranlarda faturada tasarruf etmenin mümkün olduğu gibi bilgiler veriliyor.

KÖYLERE VERİMLİLİK ZİYARETİ

TARIMSAL alanda verilen danışmanlık desteğinde alanın giderek genişlediğine işaret eden Değerli, şöyle konuştu: “Elektriği verimli kullanmak adına köylerimizi de ziyaret ederek vatandaşlarımızı bilinçlendirme yönünde bir çalışma hazırlığı içindeyiz. Bu çerçevede adı gül ile anılan Isparta’nın köylerinde, gül üreticilerinin evinden başlayıp üretimin son aşamasına kadar yanlarında olacağız. Elektrik faturasını nasıl düşüreceği konusunda bilgi verirken, gül sanayicisine de üretim tesislerinde neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü gülün ürüne dönüştürüldüğü fabrikalarda makinelerin düzenli bakımı, LED ampul kullanımı, doğru klima ayarı, elektrikli aletler ve makinelerin fişlerinin kullanılmadığı zamanlarda prizden çekilmesi gibi yönetmelerle yüzde 20’lere varan elektrik tasarrufu mümkün.”