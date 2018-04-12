Danimarkalı UN Ro-Ro
DANİMARKALI deniz taşımacılığı şirketi DFDS, özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding’in neredeyse tamamına sahip olduğu UN Ro-Ro’nun yüzde 98.8’ini, finansal borçlar düşüldükten sonra 950 milyon Euro hisse değeri üzerinden satın aldı.
UN Ro-Ro, mart ayında hisselerinin yüzde 57.7’sinin halka arzına yönelik taslak izahname yayımlamıştı.
Şirkette Actera ve Esas Holding’in yüzde 98.8 payı vardı. Satın almanın haziran ayında tamamlanması bekleniyor. DFDS’nin CEO’su Niels Smedegaard “UN Ro-Ro’nun alınmasıyla, Kuzey Avrupa’ya benzeyen Avrupa’nın en cazip taşıma pazarlarından birine girdi” dedi.
Türkiye-Avrupa arasında Ro-Ro gemileri ile intermodal taşımacılık yapan UN Ro-Ro’nun halihazırda yılda 322 bin araç kapasiteli 12 gemiden oluşan filosu bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle