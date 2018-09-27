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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
27.09.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

"Dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz"

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"Dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz"

TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, "Son birkaç ayda piyasalara yansıyan dalgalanmanın uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyoruz" dedi.

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı'nda (IAA) sergiledikleri Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra seri üretime hazır hale getirdikleri 12 metrelik elektrikli otobüs Avenue Electron'un büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Özellikle Avrupa pazarı için geliştirdikleri farklı segmentlerdeki araçları da fuarda tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Yıldırım, "İlginin de son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu ilginin satışlara olumlu yansıması bizleri son derece memnun ediyor. Fuar kapsamında, Almanya, Estonya, Sırbistan ve İtalya gibi farklı alışkanlık ve beklentilere sahip pazarlara 30’a yakın araç satışı gerçekleştirdik. Bunun yanında 50’ye yakın araç için de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların da yakın zamanda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"GELECEĞE HEP UMUTLU BAKIYORUZ"
Hasan Yıldırım, son birkaç ayda piyasalara yansıyan dalgalanmanın, uzun vadede kalıcı olacağını düşünmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçten ülke olarak çok daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. Bunun için de hepimize düşen görevler var. Bunlardan en önemlisi de hiçbir zaman karamsarlığa kapılmamak. Biz TEMSA olarak, yaşanan tüm gelişmelere rağmen hiçbir zaman karamsarlık moduna girmedik, girmeyeceğiz. Geleceğe hep umutlu bakıyoruz. Şirket olarak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak her zaman en büyük önceliğimiz. Yüksek ihracat ve katma değerli üretimle ülkemizin dünyanın en itibarlı ekonomileri arasında yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz."

TEMSA'nın faaliyet gösterdiği otobüs ve midibüs pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, pazarın bu yılki büyümesinin oldukça sınırlı gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Yıldırım, "Hep beraber bunu aşacağımıza inanıyorum. Bunu geçmişte yapmıştık. Türkiye'nin bu alanda çok güçlü bir deneyimi ve refleksi var. Evet, 2018 zor bir yıl oldu. Ama 2019’a çok daha güzel gireceğimize TEMSA olarak inanıyor ve güveniyoruz." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ OLMAK"
TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, TEMSA olarak 3-5 yıl sonra nasıl tam anlamıyla bir dünya markası olacaklarına odaklandıklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi’nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi, TEMSA'yı en itibarlı şekilde konumlamayı önceliklendirdiklerini vurguladı.

Şirkette gelecek 3-5 yılın stratejik planlarını hazırladıklarını aktaran Yıldırım, "Bunları da yakında açıklayacağız. Somut olarak baktığımızda, ana vizyonumuz katma değerli ihracatla büyümek üzerine kurulu." dedi.

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