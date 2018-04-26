Dalga fırsatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDalga fırsatı
GeriEkonomi Dalga fırsatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Şebnem TURHAN
26.04.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Dalga fırsatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dalga fırsatı

Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, dalgalanmaların yatırım için en güzel fırsatı yarattığını belirtirken Araştırma Direktörü Sertan Kargın da, piyasanın iktidarın kim olacağına değil ekonomik reformların yapılıp yapılmadığına baktığına işaret etti.

ERKEN seçim öncesi piyasalar dalgalı. Her gün yeni gelişmeye göre dalgalanmanın yöne değişiyor. Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, siyasete odaklanmak istemeseler de piyasanın belirsizliği sevmediğini belirterek, “Dalgalanmalar en güzel fırsatı yaratır. Daha önce yatırımcının giremediği piyasalar için fırsat olur. Türkiye piyasalarının hâlâ cazibesi var” dedi. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Sertan Kargın da piyasanın kimin iktidar olacağıyla ilgilenmediğini dile getirerek, “Önemli olan Türkiye’de iş yapma kurallarını uluslararası hukuka entegre edecek hükümet olması. İki alternatif de olabilir” diye konuştu.

DOLAR 4.25 TL’Yİ GÖRÜR
Global Menkul Değerler’in akıllı işlem platformu BayGlobal’in tanıtım toplantısında Doğançay, risk iştahının törpülense de sürdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: “Yılsonu için kur beklentimiz 4.07 lira. Yıl içinde ise 4.20-4.25 lira seviyelerinin görülmesini öngörüyoruz. Endekste beklentimiz 126 bin seviyesi. Yıl boyu mutlaka iniş çıkışlar olacaktır. Seçimlerin 24 Haziran’a çekilmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı. Yatırım yapacak şirketler ‘seçimden sonra’ diyordu. Alternatiflerin konuşulması piyasayı da etkilemiş olabilir. Biz piyasa ile ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz. Her şey güllük gülistanlık diye bakmıyoruz ama çok kötü buradan çıkalım demek de değil. Borsa 106 bin seviyesine kadar inebilecek gibi görülüyor. Ama seçimler borsaya hep olumlu yansımıştır” dedi.  

Kargın ise, erken seçimin nedeninin ekonominin kendisi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Sıkıntıları biliyoruz. Türkiye hep iktisadi olarak çok önemli bir dengeyi yakalamaya çalışıyor iç ve dış denge. İç denge büyümedir dış denge de büyümenin finansmanı yani cari açık, dış borçlar. Bir taraf çok büyüdü cari açık ve borçlar, bu yüzden stok oluştu. Büyümeyi hızlandırdık ama matematik olarak dünyanın hiçbir yerinde büyüme bu kadar yüksek hızlı gidemez. Öbür taraf yavaşlarken diğer taraf ortada durunca denge bozuluyor. Türkiye’nin bu dengeyi kurması gerekiyor. Siyasi sonuç ne olursa olsun yatırımcının ve kurumların baktığı tek şey bu dengeyi sağlayacak hükümet olacak mı?” Piyasanın ister şu anki hükümet ister başka hükümet gelsin bu dengenin sağlanıp sağlanmayacağına bakacağına işaret eden Kargın, “Büyümeyi sürdürülebilir seviyeye çekerken cari açık ve enflasyonu azaltıcı reformlar yapacak hükümet beklenir. Tahkimi Anayasa’ya koyduk. Türkiye’de iş yapma şeklinin uluslararası hukuka entegre olması en önemli reform ve bu belirsizliği kaldırır” dedi.

MERKEZ GEREKİRSE TEKRAR YAPAR
SERTAN Kargın ise “Merkez Bankası PPK’nın o koltuğuna oturunca yapılması gereken yapılıyor ama zamanında ama geç. Yapılması gereken yapıldı ve gerekirse de yapılacaktır. Gerekirse tekrar yapar” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Merkez’de bağımsız üyenin süresi doldu

Dalga fırsatı

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?