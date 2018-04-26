Dalga fırsatı

ERKEN seçim öncesi piyasalar dalgalı. Her gün yeni gelişmeye göre dalgalanmanın yöne değişiyor. Global Menkul Değerler Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay, siyasete odaklanmak istemeseler de piyasanın belirsizliği sevmediğini belirterek, “Dalgalanmalar en güzel fırsatı yaratır. Daha önce yatırımcının giremediği piyasalar için fırsat olur. Türkiye piyasalarının hâlâ cazibesi var” dedi. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Sertan Kargın da piyasanın kimin iktidar olacağıyla ilgilenmediğini dile getirerek, “Önemli olan Türkiye’de iş yapma kurallarını uluslararası hukuka entegre edecek hükümet olması. İki alternatif de olabilir” diye konuştu.

DOLAR 4.25 TL’Yİ GÖRÜR

Global Menkul Değerler’in akıllı işlem platformu BayGlobal’in tanıtım toplantısında Doğançay, risk iştahının törpülense de sürdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu: “Yılsonu için kur beklentimiz 4.07 lira. Yıl içinde ise 4.20-4.25 lira seviyelerinin görülmesini öngörüyoruz. Endekste beklentimiz 126 bin seviyesi. Yıl boyu mutlaka iniş çıkışlar olacaktır. Seçimlerin 24 Haziran’a çekilmesi piyasalar tarafından olumlu algılandı. Yatırım yapacak şirketler ‘seçimden sonra’ diyordu. Alternatiflerin konuşulması piyasayı da etkilemiş olabilir. Biz piyasa ile ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz. Her şey güllük gülistanlık diye bakmıyoruz ama çok kötü buradan çıkalım demek de değil. Borsa 106 bin seviyesine kadar inebilecek gibi görülüyor. Ama seçimler borsaya hep olumlu yansımıştır” dedi.

Kargın ise, erken seçimin nedeninin ekonominin kendisi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Sıkıntıları biliyoruz. Türkiye hep iktisadi olarak çok önemli bir dengeyi yakalamaya çalışıyor iç ve dış denge. İç denge büyümedir dış denge de büyümenin finansmanı yani cari açık, dış borçlar. Bir taraf çok büyüdü cari açık ve borçlar, bu yüzden stok oluştu. Büyümeyi hızlandırdık ama matematik olarak dünyanın hiçbir yerinde büyüme bu kadar yüksek hızlı gidemez. Öbür taraf yavaşlarken diğer taraf ortada durunca denge bozuluyor. Türkiye’nin bu dengeyi kurması gerekiyor. Siyasi sonuç ne olursa olsun yatırımcının ve kurumların baktığı tek şey bu dengeyi sağlayacak hükümet olacak mı?” Piyasanın ister şu anki hükümet ister başka hükümet gelsin bu dengenin sağlanıp sağlanmayacağına bakacağına işaret eden Kargın, “Büyümeyi sürdürülebilir seviyeye çekerken cari açık ve enflasyonu azaltıcı reformlar yapacak hükümet beklenir. Tahkimi Anayasa’ya koyduk. Türkiye’de iş yapma şeklinin uluslararası hukuka entegre olması en önemli reform ve bu belirsizliği kaldırır” dedi.

MERKEZ GEREKİRSE TEKRAR YAPAR

SERTAN Kargın ise “Merkez Bankası PPK’nın o koltuğuna oturunca yapılması gereken yapılıyor ama zamanında ama geç. Yapılması gereken yapıldı ve gerekirse de yapılacaktır. Gerekirse tekrar yapar” diye konuştu.