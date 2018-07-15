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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.07.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

"Dalbastı" kirazında rekolte azaldı

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"Dalbastı" kirazında rekolte azaldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen dalbastı kirazında, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle rekolte düştü, çiftçinin kazancı azaldı.

Geçen yıl 970 ton olan dalbastı kiraz rekoltesi, bu yıl ilkbahardaki yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaklaşık 650 tona düştü. Ürünün çiftçiye getirisi ise 4,5 milyon liradan 2,8 milyon liraya geriledi. 

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, yaptığı açıklamada, Yeşilyurt ilçesinin meşhur dalbastı kirazının, lezzeti, iriliği ve dayanıklılığıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

Solmaz, mevsim şartlarından dolayı ilçede kiraz hasadının yaklaşık 20 gün erken başladığını belirtti. 

Bahar aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla kirazların erken çiçek açtığını ve meyvelerin zamanından önce olgunlaştığını anlatan Solmaz, şöyle devam etti: 

"Sıcaklar nedeniyle çiçeklerde yeteri kadar tozlanma olmadı. Kirazlar seyrek tuttuğu için rekoltemiz 650 tona düştü. Ayrıca erken olgunlaştı. Hasat dönemi bizden bir ay önce olan batıdaki illerle aynı dönemde hasat yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ihracatçılar ilçemize yeteri kadar gelmedi. Batı illerinde kiraz bitmeden ihracatçı buraya gelmiyor. Batı illerinde rekolte yüksek, ulaşım maliyeti düşük olduğu için ihracatçının ilk tercihi bu iller oluyor." 

"AVRUPA'YA YAKLAŞIK 200 TON KİRAZ İHRAÇ ETTİK" 

Solmaz, üreticilerin hasat sezonunun başında dalbastı kirazını kilogramı 8 liradan sattığını belirterek, "Daha sonra kaliteli kirazlar 4 lira ile 5,50 lira arasında alıcı buldu. Kalibresi düşük kirazlar ise 3,50 liraya satıldı. Avrupa'ya yaklaşık 200 ton kiraz ihraç ettik. Geçmiş yıllarda ihracatımız 400-600 ton arasındaydı. Yaklaşık 450 ton kiraz da iç piyasada alıcı buldu." diye konuştu. 

Dağlık alan üzerinde kurulu ilçede tarım alanlarının dar olduğuna işaret eden Solmaz, kiraz yetiştirilen en büyük bahçenin yaklaşık 10 dönüm olduğunu söyledi. 
Solmaz, bu yıl dalbastı kirazının üreticisine yaklaşık 2,8 milyon lira kazanç sağladığını, bunun da ilçe için azımsanacak bir rakam olmadığını kaydetti. 

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