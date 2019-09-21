ENKA Hijyen bebek bezi pazarında önemli bir oyuncu olmak için atak yaptı. Dünya devlerine üretim yapan şirketin Paddlers, Cushy Baby, Lulla Baby isimli 3 markası da var. Bu markalardan Paddlers’ı Türkiye’de internet üzerinden satarken diğer 2 markayı yurtdışına gönderiyor. Enka Hijyen’in arkasında ise kuruluş tarihi 1928’e dayanan Gaziantep’in en önde gelen holdinglerinden İmam Kayalı Holding var. Gaziantep’te 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde dakikada 4 bin bebek bezi üreten bir dev Enka Hijyen. Dünyanın önde gelen markalarına hammadde sağlayan General Tekstil de İmam Kayalı Holding çatısı altında. Holding’in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileriyle Antep’te biraraya geldik. 10 şirketi çatısı altında bulunduran holdingin yönetiminde kuzenler, eşleri ve kardeşler birlikte farklı sorumluluklar altında görev alıyor. Ailenin kadın üyeleri de pazarlama ve otomotiv şirketlerinde yönetici. 4’üncü kuşak olarak holdinge sahip çıkıyorlar. Hepsi Antep’te yaşamaya devam ediyor. En büyük hedefleri de uzun yıllara dayanan deneyimlerini artık kendi çatıları altında markalaştırmak. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Doğan Mazıcıoğlu ve Alican Yılankırkan ile sohbet ettik.

4’ÜNCÜ KUŞAK DA VAR

İmam Kayalı Holding’in kuruluşunu ve büyümesini anlatır mısınız?

- Hasan Mazıcıoğlu: Cumhuriyet’in kuruluşundan hemen sonra İmam Kayalı tarafından temelleri atılmış. İmam Kayalı ve çocukları ticaretle işleri büyütmüşler. Aile uzun süre daha çok ticaretle anılıyor. Otomobil satışı, yedek parça satışı gibi işlerle büyüyorlar. Enver Kayalı şirketin başına geçtiğinde ticaretle büyüme devam ederken üretime, yani sanayiye giriliyor. Bölgede iplik konusu var ancak Enver Kayalı buna adım atarken dünyayı takip ediyor, katma değer yaratan ürün peşine düşüyor. General Tekstil ve Enver Kayalı’nın isminin baş harflerinden oluşan Enka Hijyen hep bu hedeflerle kuruluyor. İmam Kayalı’nın oğlu, bizlerin büyüğü olan Enver Kayalı çok uzun süre işlerin başındaydı. Otomotiv sektöründe bölgenin en büyük bayisi olmanın yanısıra tekstilde de uzmanlaşılıyor. Enver Kayalı öncülüğünde biz de işleri büyüttük, sorumluluk aldık.

Tekstil hammaddesi üretme işi sanayide hızlı bir büyüme getirmiş olmalı...

- Aynen. Enver Kayalı iplik üretimine karar verdi. Sentetik iplik üretimi işini iyi araştırdık. Doğru yatırım yapıldı. General Tekstil böylece birçok şirkete hammadde sağlayan bir konuma geldi.

Enka Hijyen daha sonra bebek bezine odaklanılması için mi kuruldu?

- Çok iyi bir bilgi birikimi oldu. Türkiye’nin ve dünyanın bebek bezinde ve hijyen bezlerde en önemli hammaddesini sağlar konumda olan sayılı şirketlerden biri olduk.

Bebez bezi üretimi de yapıyor muyudunuz?

- Evet. ENKA farklı markalar için üretim yaptı. İhracatı hep çok yüksek oldu. Hala da yapıyoruz. Bebek bezi üreticilerinin neredeyse tümüne üretim yapıyoruz.

4’üncü kuşak da işin başında. Ailenin tümünün şirkette olması zor olmuyor mu?

- Doğan Mazıcıoğlu benim oğlum, Alican Yılankıran ile teyze çocukları. Ailemizdeki herkes iyi eğitim aldı. Sonra dönüp şirkette görev aldılar. Elif Çetindağ İmam Kayalı Holding’in otomotiv işinde, e-ticaretle ilgili gelişmeleri Revna Yılankıran da takip ediyor. Hepimiz 4’üncü kuşak olarak elbirliğiyle çalışıyoruz. Bir yandan da profesyonel bir ekibimiz var. Enka Hijyen fabrika Müdürümüz Fatoş Günsel bu alanda çok deneyimli bir isim.

100 MİLYON ADET

Sizin üretim kapasiteniz nedir?

- Doğan Mazıcıoğlu: 54 bin m2’nin 20 bin m’2’si kapalı alan olan bir üretim tesisimiz var. Hatlarımız çok hızlı. 100 milyon adet bebek bezi üretiyoruz ayda. Dakikada 4 bin adet bebek bezi üretiyoruz. Türkiye’deki ilk 5 üreticiden biriyiz.

Üretimin ne kadarı ihraç ediliyor bebek bezinde?

- Alican Yılankırkan: Enka 60 ülkeye ihracat yapıyor. 4-5 ülkede pazarda ilk 3 markadan biriyiz. Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu’da güçlü markalarımız var.

KENDİ MARKALARINI İNTERNETTEN SATIYOR

Yeni bir bebek bezi markanız var. Öncelikle markalaşmaya nasıl karar verdiniz ve neden önce e-ticaret?

- Doğan Mazıcıoğlu: Buna hazırdık. Hammademiz var. Bu işi en iyi şekilde yapan markalara üretim yapıyoruz. “Biz neden kendi markamızı çıkarmayalım” dedik. Ama bu hemen olmadı. 3 sene bunun için çalıştık. Yeni yılda ilk yaşımızı kutlayacağız. Ya raflara girmek için çabalayacaktık ya da “bu ürün neden raflarda değil” diye sorulan bir marka olacaktık. E-ticarette en hızlı ve en çok satışı artan ürün bebek bezi. Hacimli olduğu için ve bozulmadığı için e-ticaret kanalıyla alıyor ebeveynler.

- Alican Yılankırkan: Dünyada da en hızlı büyüyen 3 üründen biri bebek bezi internette. Beklentilerimizin çok üzerinde ilgi çekti. Market raflarına girmeden e-ticaretle çok yol aldık. İyi bir müşteri hizmeti kanalı kurduk. Tavsiyelerle büyüyen bir marka olduk.

HASAN MAZICIOĞLU, DOĞAN MAZICOĞLU VE ALİCAN YILANKIRKAN KİMDİR?

1954 Gaziantep doğumlu olan Hasan Mazıcıoğlu, 1978 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. Aile şirketlerinden görev alan Antep’te uzun süre müteahhitlik yaptı. Hasan Mazıcıoğlu İmam Kayalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Evli ve 2 çocuk babası. Antep’te 1981 yılında doğan Doğan Mazıcıoğlu, Gaziantep Fen Lisesi’ni bitirdi. Işık Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. İmam Kayalı Grup şirketlerinden Nova Filament’te göreve başladı. Daha sonra General tekstil’de yatırım projelerinin başına geçti. Aynı şirketin satı ve ihracat bölümünde çalıştı. Enka Hijyen Ürünleri’nin yönetim kurulu üyesi olan Mazıcıoğlu, GAGİAD Yönetim Kurulu üyesi. Hobileri arasında amatör pilotluk da olan Doğan Mazıcıoğlu evli ve 2 çocuk babası. Alican Yılankırkan 1978 Gaziantep doğumlu. İTÜ Makine Mühendisliğinden sonra Kalifornia Üniversitesi’nde global iş yönetimi eğtitmi aldı. Yüksek Lisansını Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde devam ettirdi, halen doktorasına devam ediyor. Amatör pilotluk yapan Alican Yılankırkan evli ve 3 çocuk babası.