DAİB'den 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın 9 ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 181 ülkeye ihracat yapıldı. Bu dönemde birliğin 9 aylık ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 4,76 artarak 1 milyar 340 milyon 406 bin olarak kayıtlara geçti.



Geçen yılın 9 aylık döneminde tarım ürünlerinden 204 milyon 433 bin dolarlık, madencilik sektöründen 61 milyon 233 bin dolar ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 8,17'lik artışla 221 milyon 129 bin, madencilik sektöründen yüzde 19,33'lük artışla 73 milyon 80 bin dolarlık dış satıma imza attı.



İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN



Aynı dönemde birlik üyelerinin ihracatının 1 milyar 46 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. Bu kapsamda sanayi sektöründe ihracatta ilk sırayı 183 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 68 milyon dolar ile kimyevi madde, 157 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 27 milyon 258 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 35 milyon 531 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 26 milyon 46 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 9 ayında 105 milyon 834 bin dolarlık ihracat yapıldı. İller bazında bakıldığında ise 9 aylık süreçte en çok ihracat artış oranı Siirt, Erzincan, Van, Elazığ, Batman ve Erzurum'dan görüldü.



EN FAZLA İHRACAT IRAK'A



Birliğin ocak-eylül dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı. Söz konusu 9 ayda Irak'a 298 milyon 772 bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 87 milyon 716 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 80 milyon 256 bin dolarla Almanya, 66 milyon 39 bin dolarla İran, 34 milyon dolarla İsrail, 31 milyon 102 bin dolarla Libya, 29 milyon 451 bin dolarla Gürcistan takip etti.



İHRACAT SÜREKLİ ARTIŞTA



DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta sürekli artış görüldüğünü belirterek "Ocak ve eylül arasında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 4, 6 oranında artarak 1 milyar 340 bin dolar oldu." dedi.



İhracattaki artışın sevindirici olduğunu aktaran Tanrıver, bu durumun bölgedeki insanlarda ihracata dayalı ticaret anlayışının gelişmesinden kaynaklandığını anlattı. Tanrıver, üye ve firma odaklı çalışıp insanları ihracatla buluşturduklarını dile getirerek "Önümüzdeki süreçlerde ihracatımızı artırıp ülkenin ortalama ihracat oranını geçeceğiz. 9 ayda 17 ilimizin yanı sıra Erzurum'dan da yüzde 32,56'lık artış var. Bu seneki hedefimiz 2 milyar dolarlık ihracat. Yaklaşık 3 ayımız var, takriben 2 milyar dolarlık ihracatla bu seneyi kapatacağız." diye konuştu.



ÇEÇENİSTAN, VLADİKAVKAZ VE NALÇİK'E ÇIKARMA YAPILDI



Tanrıver, yatırımlar sayesinde ihracatın daha çok artacağına işaret ederek "Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ilk ihracatçı birliğiz. Komşu ülkelere yakın ve 5 ülkeye sınır olan birliğiz. Türkiye'de kimsenin bugüne kadar heyet programı yapmadığı Çeçenistan, Vladikavkaz ve Nalçik gibi Rusya'ya bağlı bölgelere heyetimizle çıkarma yaptık, buralardan olumlu sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

İhracatçı firmalara devlet tarafından her zaman teşvik verildiğini vurgulayan Tanrıver, ihracatçıya hem devlerin hem de DAİB'in her türlü desteği sağlandığını söyledi.



Tanrıver, Irak'ta siyasi kriz ve Suriye'deki olaylardan birlik olarak etkilendiklerini kaydederek "Gürcistan'daki para biriminin değersizleşmesi de bizi etkileyenler arasında. Bütün bunlara rağmen biz yeni hedef pazarları araştırıyoruz. Hedefimizde Afrika ülkeleri var. Krizler üretim ve ihracatla aşılır. Üretim olmadan bir şey olmaz, bu hedef doğrultusunda çalışıyor ve ihracatçılarımızın emrindeyiz." ifadelerini kullandı.