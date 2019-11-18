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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

DAİB üyesi firmalardan 10 ayda 182 ülkeye 1,5 milyar dolarlık ihracat

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DAİB üyesi firmalardan 10 ayda 182 ülkeye 1,5 milyar dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi firmalarca 17 ilden 10 ayda yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,15 artarak 1 milyar 508 milyon 829 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca 17 ilden bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 508 milyon 829 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 10 ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 182 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
Birliğin 10 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,15 artarak 1 milyar 508 milyon 829 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın 10 aylık döneminde tarım ürünlerinden 232 milyon 656 bin dolar, madencilik sektöründen 70 milyon 477 bin dolar ihracat yapan DAİB üyeleri, bu yılın aynı döneminde tarımda yüzde 9,68 artışla 255 milyon 170 bin, madencilik sektöründe yüzde 15,30 artışla 81 milyon 261 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İHRACATIN ÇOĞU SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN

Geçen yılın 10 ayında 1 milyar 145 milyon dolarlık sanayi ürünü ihracatı yapan DAİB, bu yılın 10 aylık döneminde sanayide yüzde 2,34'lük artışla 1 milyar 172 milyon dolarlık ürün satışı gerçekleştirdi.

Sanayi sektörü ihracatında ilk sırayı 202 milyon dolar ile makine sektörü aldı. Bu sektörü 189 milyon dolar ile kimyevi madde, 180 milyon dolar ile de hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Birlik, tarım ürünleri ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 31 milyon 341 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 43 milyon 15
bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 28 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de yılın 10 ayında 123 milyon 31 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

IRAK İHRACATTA LİDER ÜLKE

Birliğin ocak-ekim dönemdeki ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ilk sırada Irak yer aldı.

Ocak-ekim döneminde Irak'a 351 milyon bin dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 98 milyon dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 87 milyon dolar ile Almanya, 75 milyon dolar ile İran takip etti.

DAİB, söz konusu dönemde 182 ülkeye ihracat yaparak bu ülkelerin 82'sinde ihracat payını artırdı.

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