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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
13.04.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Daha şimdiden oteller doldu! 3 günlük tatil için akın edecekler

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Daha şimdiden oteller doldu! 3 günlük tatil için akın edecekler

23 Nisan’ın pazartesi gününe gelmesi nedeniyle hafta sonu tatiliyle birleşen 3 günlük tatil Kuzey Ege’yi tatil yapmak isteyenlerin ilgi merkezi haline çevirdi.

Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine ve İzmir’in Dikili ilçeleri 3 günlük 23 Nisan tatili ile turizm sezonunu erken açmaya hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 75’lerde seyrederken, önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekleniyor. Kazdağları, termal tesisleri ve sahilleri ile dikkatleri bu kısa tatilde de çeken Kuzey Ege, İstanbul ve Ankara uçuşları yanı sıra kolay ulaşımı ile tatilcilerin tercihi oluyor.

3 günlük kısa tatili değerlendiren Edremit Belediyesi’nin termal turizm işletmesi Genel Müdürü İbrahim Yakın, “Ocak ve şubat ayları yoğun geçti, kaplıca oteli olduğumuzdan dolayı. Mart ayı geçen senenin biraz üstünde. Nisan ayında biraz daha hareket gözleniyor. Gezi gruplarımız başladı. Dolayısıyla buna bağlı olarak 23 Nisan’da 3 gün tatil olmasından dolayı doluluklarımız şu an itibariyle yüzde 70-75 dolayında seyrediyor” dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ise, “20 Nisan akşamı başlıyor tatil. Bu 23 Nisan dönemlerinde 3 günlük tatiller genelde bizim grupların daha çok rağbet gösterdiği bir tatil konsepti. Özellikle Çanakkale Şehitlik Turları ile birleştiğinde iki gün yoğunluk yaşıyoruz. 21 ve 22’inde otellerimizin hemen hemen büyük bir kısmı rezervasyon aldı. Aynı zamanda bölgemizdeki termal oteller bu süreçte günübirlikçilerden faydalanıyor” dedi.

Turizm işletmeleri ve oteller ise 3 günlük tatil öncesi son hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapıyorlar.

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