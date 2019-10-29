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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.10.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Dağ meyvesi "alıç"ın lezzet yolculuğu

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Dağ meyvesi "alıç"ın lezzet yolculuğu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağlardan toplanan kış mevsiminin habercisi alıç, zahmetli bir sürecin ardından marmelat yapılarak sofraları tatlandırıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağlardan toplanan alıç meyvesi, zahmetli bir yolculuğun ardından marmelat olarak sofralara lezzet katıyor.

Kış mevsiminin habercisi olan ve sonbaharda dağlarda yetişen alıçtan, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra marmelat ve sirke de yapılıyor.

İlçede bir kurumda çalışan 49 yaşındaki Durmuş Yılmaz, eşiyle boş zamanlarında araziye çıkarak dağlık alanlarda alıç ve farklı dağ meyveleri topluyor. 

Sonbaharda daha çok alıç toplayan Yılmaz çifti, bunun marmelatını yapıyor.

Yıkandıktan sonra kazanda bir süre kaynatılan alıç, elekten geçirilerek içindeki çekirdeklerden arındırılıyor. Daha sonra marmelat kıvamına gelene kadara kaynatılan alıç, şişelenerek soğumaya bırakılıyor.

Durmuş Yılmaz, alıç meyvesinin birçok hastalığa iyi geldiğinin ve adeta şifa kaynağı olduğunun söylendiğini belirtti. 

Yılmaz, "Yaptığımız ürün yüzde yüz organiktir. Çocuklarımıza sıhhatli yiyecekler yedirmeye çalışıyoruz." dedi.

Alıçın sirke ve marmelatını yaparak insanların tüketimine sunduklarını söyleyen Yılmaz, "Marmelat yapımı yaklaşık 10 saat sürüyor. Zahmetli ama zevkli bir iş." diye konuştu. 

"BÜYÜK BİR İMALATHANE KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle 10 yıl önce yaşamını yitirdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"O zaman yaptığım bir araştırmada, alıç meyvesinin sirke ve marmelatının kalbe iyi geldiğini öğrendim. Bu nedenle, başkalarının da aynı dertten muzdarip olmaması için bu yola çıktık. Eşimle yapıyoruz. Talep doğrultusunda büyük bir imalathane kurmayı hedefliyoruz. Elma, alıç, dağ eriği, yaban eriği, çam kozalağı sirkesi ve dağ armudu sirkesi var. En basit sirke 3 ayda tüketime hazır hale geliyor. Çam kozalak sirkesi 4 ayda, gül sirkemiz ise 7 ayda kullanıma hazır hale geliyor."

Yılmaz, satışını yaptığı marmelat ve sirkeye gerek ilçe merkezi gerekse ilçe dışından ilgi olduğunu söyledi.

Sevda Yılmaz da alıç meyvesini zahmetli bir yolculuğun ardından marmelat haline getirdiklerini anlattı.

 

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