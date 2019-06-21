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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar

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Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar

Bursa’da Güney Marmara’nın ilk yaban mersini bahçesini kuran üretici, hasadına başladığı meyvelerin 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'nin Göynükbelen köyünde çiftçilik yapan Salih Arsil, ilçedeki Tarım Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine 2012 yılında bölgedeki ilk yaban mersini bahçesini kurdu. Ülkemizde pek bulunmayan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olan meyveler ikinci yılında ürün verdi.

Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
Şu an 7 yıllık olan bahçenin bir dönümünden 80 bin lira kazanıyor. Hasadına başlandığı meyveleri kilosunu toptan 35 liradan satarken, paketlenmiş halini ise 40 liradan satıyor. 
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
İstanbul ve çevre illerden müşteriler yaban mersini almak için Salih Arsil’in bahçesine geliyor. 
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
Arsil’in şeker hastası olan bir arkadaşı bu meyveyi yemeye başladıktan sonra insülün kullanmayı bıraktı. Bakımı oldukça basit olan meyveler yetiştireni kısa sürede zengin ediyor.
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
Güney Marmara’nın ilk yaban mersini bahçesini kendisinin kurduğunu ifade eden Salih Arsil, "Benim yaban mersini bahçem 2012 yılında Güney Marmara bölgesinin ilk bahçesi olarak ekildi. 
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
Bu meyveyi ekmemi Orhaneli İlçe Tarım Müdürlüğündeki arkadaşlar tavsiye etti. Bu meyvenin 40 yıl ömrü var, ektiğiniz ikinci yılı meyve vermeye başlıyor. 
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
5 yıldan sonra en fazla verime ulaşıyor. 5 yaşından sonra bir dönüm yaban mersini bahçesinden 2 ton mahsul alabiliyorsunuz. Topladığım meyveleri kendim pazarlıyorum. 
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
Kilosunu toptan 35 liradan paketlersem 40 liradan satıyorum. Bir dönüm tarlaya 325 ile 500 fide dikilebiliyor. Bakımı çok kolay, zahmeti yok. 
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar
Bu meyveyi genellikle şeker ve gözünde problem olanlar tercih ediyor. Benim bir arkadaşım vardı, insülün kullanıyordu. Ben ona sürekli bu meyveden yedirdim, şimdi insülün kullanmayı bıraktı. Bunu kanser hastaları da çok tercih ediyor" dedi.
Dağ köyünün yüzünü güldürdü... Dönümden 80 bin lira kazanıyorlar

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