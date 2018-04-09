Nusr-Et'e, Singapurlu  ve İngiliz ortak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
09.04.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Nusr-Et'e, Singapurlu  ve İngiliz ortak

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Nusr-Et'e, Singapurlu  ve İngiliz ortak

DOĞUŞ Grubu tarafından 2012 yılında kurulan ve içerisinde Nusr-Et ve Zuma gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren markaların bulunduğu Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) dünya deviyle ortak oluyor.

D.ream’in altında yer alan “d.ream International BV” şirketinde, dünyanın önde gelen kuruluşlarından Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere’de bulunan yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu. Anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 1.2 milyar dolar olarak belirlenirken, hisse devri 200 milyon dolar karşılığında gerçekleşti.

TÜRK MUTFAĞINI TANITIYORUZ
Şirket değerlemesini oluşturan en önemli faktörlerin, Doğuş Grubu’nun beş yıl önce başlayan yatırım sürecinden bugüne kadar sektöre getirdiği kurumsallaşma, hizmet kalitesi ve yenilikler olduğu değerlendirildi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Temasek ve Metric gibi dünya devi kuruluşların Türkiye’ye yatırım yapmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu’nun yeme içme sektöründe yaptığı yatırımların ve yarattığı değerin başarısı bu işlem ile tescillenmiş bulunmaktadır. Özellikle servis ve hizmet sektöründe planlı ve stratejik çalışmalarımızın tüm dünyada kabul görüp örnek alındığını memnuniyetle izliyoruz. Grubumuzun bu sektördeki uzun dönemli hedefleri ve büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ortaklarımızla beraber değer yaratmaya devam edeceğiz. Türk turizmine ve misafirlerimize dünya markalarını getirmek, Türk mutfağı ve misafirperverliğini de dünyada tanıtmak asli görevimizdir.”

Doğuş Holding yapılandırma istedi
Doğuş Holding yapılandırma istedi
 

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