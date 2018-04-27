Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasına sürpriz alıcı
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) ait 14 şeker fabrikasından 3'ü için ihaleler az önce başladı. İlk ihale Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu için yapıldı. İhalenin kazananı Fırat Pen, Fırat Plastik sahibi Nevzat Demir oldu. Daha sonra sırayla Muş ve Kastamonu için ihale gerçekleşecek.
14.54: Alpullu'nun ihalesi gerçekleşti. Kazanan FıratPen, Fırat Plastik'in sahibi Nevzat Demir oldu.
14.44: Alpullu ve Erser çekildi. 150 milyonlar en yüksek teklifi Binbir Gıda verdi. Binbir Gıda daha önce de İzmir Çamaltı ve Ayvalık Tuzlarını devletten almıştı. Türkiye'nin ilk ve tek deniz tuzu üreticisi.
14.43: Albayrak elemeli turda elendi. Açık artırma ihalesi 149,5 milyon lirayla başladı.
SÜRPRİZ ALICI
14.40: Beşiktaş'ın eski yöneticisi Nevzat Demir de ihalede. Demir, sahibi olduğu Binbir Gıda ile Alpullu ihalesine girdi.
1926'DA İLK TÜRK ŞEKERİNİ ÜRETMİŞTİ
Alpullu'nun temeli Aralık 1925 tarihinde atılmıştı. 11 ayda montajı tamamlanmıştı. 26 Kasım 1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmişti.
14.34: Alpullu için teklif veren firmalar Pancar Ekiciler Kooperatifi, Binbir Gıda, Albayrak Turizm ile Erser Gıda ve Sterk Plastik OGG.
14.32: İlk ihale olan Alpullu ihalesi başladı.
İKİ FABRİKA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Erzurum fabrikasına alıcı çıkmayınca Erzincan ile Erzurum'u birleştirme kararı almıştı. Her iki fabrika için son teklif verme tarihi 4 Mayıs olarak duyurulmuştu.
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