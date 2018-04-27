Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasına sürpriz alıcı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Aysel ALP
27.04.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasına sürpriz alıcı

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
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Cumhuriyetin ilk şeker fabrikasına sürpriz alıcı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) ait 14 şeker fabrikasından 3'ü için ihaleler az önce başladı. İlk ihale Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu için yapıldı. İhalenin kazananı Fırat Pen, Fırat Plastik sahibi Nevzat Demir oldu. Daha sonra sırayla Muş ve Kastamonu için ihale gerçekleşecek.

14.54: Alpullu'nun ihalesi gerçekleşti. Kazanan FıratPen, Fırat Plastik'in sahibi Nevzat Demir oldu. 

14.44: Alpullu ve Erser çekildi. 150 milyonlar en yüksek teklifi Binbir Gıda verdi. Binbir Gıda daha önce de İzmir Çamaltı ve Ayvalık Tuzlarını devletten almıştı. Türkiye'nin ilk ve tek deniz tuzu üreticisi. 

14.43: Albayrak elemeli turda elendi. Açık artırma ihalesi 149,5 milyon lirayla başladı. 

SÜRPRİZ ALICI 

14.40: Beşiktaş'ın eski yöneticisi Nevzat Demir de ihalede. Demir, sahibi olduğu Binbir Gıda ile Alpullu ihalesine girdi. 

1926'DA İLK TÜRK ŞEKERİNİ ÜRETMİŞTİ

Alpullu'nun temeli Aralık 1925 tarihinde atılmıştı. 11 ayda montajı tamamlanmıştı. 26 Kasım 1926 tarihinde fabrika işletmeye açılarak ilk Türk şekerini üretmişti. 

14.34: Alpullu için teklif veren firmalar Pancar Ekiciler Kooperatifi, Binbir Gıda, Albayrak Turizm ile Erser Gıda ve Sterk Plastik OGG.

14.32: İlk ihale olan Alpullu ihalesi başladı. 

İKİ FABRİKA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Erzurum fabrikasına alıcı çıkmayınca Erzincan ile Erzurum'u birleştirme kararı almıştı. Her iki fabrika için son teklif verme tarihi 4 Mayıs olarak duyurulmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Aysel Alp
Aysel Alp
aalp@hurriyet.com.tr
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