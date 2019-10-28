Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro seferlerine düzenleme
Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul’da düzenlenen etkinlikler nedeniyle 28-29 Ekim tarihlerinde bazı raylı sistemlerin seferleri uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklere vatandaşların rahatlıkla katılabilmesi sağlamak için Metro İstanbul AŞ tarafından işletilen metro hatlarına yapılan düzenlemeye göre, 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı akşamı F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar ve T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda, seferler gece saat 02.00’ye kadar uzatıldı.
Cuma, Cumartesi ve resmi tatillerde 24 saat hizmet veren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı’nda da 29 Ekim Salı gecesi seferler, saat 02.00’ye kadar uzatılacak.
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