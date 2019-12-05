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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut: Türkiye'ye yabancı yatırımı artıyor

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut: Türkiye'ye yabancı yatırımı artıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut "Ekonominin liberalleştirilmesi bizim için çok önemli ve birinci önceliğimiz. Türkiye coğrafik olarak da çok elverişli bir konumda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye'de ise arttığını belirterek, "Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor." dedi.

ABD, Avrupa, Çin ve Orta Doğu'dan dünyanın en büyük yatırım fonlarının temsilcilerinin katıldığı Globalturk Capital ile EMPEA iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" 4'üncü yıllık toplantısında konuşan Ermut, Türkiye'nin dünyada yatırım ortamı açısından en reformist ülke olduğunu söyledi.

Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye'de ise arttığına dikkati çekerek "Ekonominin liberalleştirilmesi bizim için çok önemli ve birinci önceliğimiz. Türkiye coğrafik olarak da çok elverişli bir konumda. 4 saatlik uçuşla, 1,6 milyar insana ve 25 trilyon dolarlık yatırım potansiyeline ulaşmanız mümkün. Buna bir de Türk Hava Yolları’nın başarılarını eklemek gerekir. Bu da yatırım fonları için büyük bir avantaj demek." değerlendirmesinde bulundu.

Bunların Türk ekonomisinin başarı öyküleri olduğunu vurgulayan Ermut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi yeniden kalkış sürecine girdi. Bu toplantıya fon temsilcilerinin katılımını da bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son yıllardaki çalkantılı dönemi atlattık. Önümüze bakmaya başladık. Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor. Başarı hikayeleri yeni başarı hikayelerini getiriyor. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler listesinde 17 basamak birden yükselmesini de vurgulamak isterim."

"YABANCI SERMAYE TÜRKİYE’YE DAHA GÜÇLÜ GELECEK"

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney de Gelişen Ülkeler Özel Sermaye Fonları Birliği (EMPEA) üyelerinin dünya genelinde 5 trilyon dolarlık fonu yönettiğini belirterek, Türkiye'nin dünyada yatırım için en esnek ve güvenli ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

Öney, son iki yılda yaşanan çalkantıların geride kaldığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye yabancıların gözdesi bir ülke. Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 2019’da 70 bine yükseldi. Bu da 2 yıl içinde her altı ayda 5 bin yeni yabancı şirketin giriş yaptığını göstermektedir. Önümüzde 4 yıllık bir seçimsizlik dönemi var. Kısaca seçim belirsizliği kalktı. Yaşanan tüm çalkantılara rağmen Türk-ABD ilişkileri daha iyiye gitti. 2020 yılından çok umutluyum. Türkiye yatırım açısından iyi bir performans gösterecektir."

Geçen yıl yüzde 20 artışla 200 kadar satın alma gerçekleştiğini dile getiren Öney, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'ye yeni 1 milyar dolarlık özel sermaye fonu girdi. Eminim ki yabancı sermaye Türkiye’ye daha güçlü gelecektir. Çünkü Türkiye hem yatırım açısından hem de gerektiğinde sermaye çıkışı açısından çok avantajlı bir ülke. Konuklarımıza şunu söylemek isterim. Türkiye piyasasını önemseyin ve kazançlı çıkmaktan geri kalmayın."

Edinilen bilgiye göre, toplantıya pek çok ülkeden 160 yatırımcı fonunu temsilen 300 kişi yer aldı. 40 konuşmacı gün boyu panellerde söz alarak Türkiye ve bölgesindeki yatırım imkanlarını masaya yatırdı. Katılan konuşmacıların temsil ettiği kurumlar, yükselen pazarlarda 150 milyar dolarlık fon yönetiyor.

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