Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: İstanbul'u finansal hub haline getirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.
AA Finans Masası'nın sorularını yanıtlayan Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini bildirdi.
Aşan sözlerine şöyle devam etti:
"İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var. İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağı fintech'ler olacak. İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız."
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