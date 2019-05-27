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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.05.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Ağbal: Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz

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Cumhurbaşkanlığı Ağbal: Bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal "Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapısını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz. O zaman paranın nerede ve nasıl harcandığı daha da açık görülecektir." dedi.

Uluslararası kalkınma uzmanlarının, iş dünyasından liderlerin ve yatırımcıların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için finansmanın nasıl artırılabileceğini tartışmak için bir araya geldiği İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği başladı. 

Konferansın açılışında konuşan Naci Ağbal, iki gün boyunca sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansmanının konuşulacağını kaydederek, aynı zamanda yenilikçi politikaların ele alınacağını aktardı. 

Eylül 2015'te dünya liderlerinin BM'de toplanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kabul ettiğini anımsatan Ağbal, Türkiye'nin de taahhütte bulunduğunu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ajandasına katıldıklarını, bunun takibini sıkı bir şekilde sürdürdüklerini anlattı. 

Ağbal, uluslararası iş birliği sayesinde bu hedeflerin geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, bu hedeflerin yerine getirilmesi için 2030'a kadar her yıl trilyonlarca dolar finansman gerektiğini söyledi. 

Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin bu hedeflere ulaşması için ihtiyacı olan finansmandan bahseden Ağbal, kamunun, STK'ların ve özel sektörün birlikte çalışarak daha fazla fon sağlaması gerektiğini, bu sayede insanların refaha ulaşımının mümkün olabileceğini bildirdi. 

Ağbal, kamunun yanı sıra iş dünyasının da bu hedeflere katkı yapabileceğinden bahsederek, özel sektörü bu alanda daha büyük yatırımlara yönlendirmenin şart olduğunu, hükümetin bu anlamda özel bir ortam oluşturması gerektiğini ifade etti. 

"İSLAMİ FİNANS 2 TRİLYON DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI"

Naci Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sunabilecek enstrümanlara değinerek, yeşil bankacılık, kamu harcamaları, Fintech uygulamaları ve İslami finanstan bahsetti. 

Ağbal, "İslami finans sayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması mümkün olabilir. 2018'de İslami finans 2 trilyon dolar eşiğini aşmıştır. İslam fonları da buna dahil olmuştur." diye konuştu. 

Kalkınma hedefleri için kaynakların azaldığını ve gelecek 10 yılda çok zor hedeflerin yerine getirilmesinin gerektiğini aktaran Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni bütçe sürecine dahil etmek için güvenilir bir raporlama sistemi gerektiğini, bu şekilde mali desteğin artabileceğini anlattı. 

Ağbal, "Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz. O zaman paranın nerede ve nasıl harcandığı daha da açık görülecektir. Bu yeni bütçe programı bize bir fırsat tanıyacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin program bütçe üzerinden izlenebilmesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE'NİN PPP PROJELERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ ŞU ANDA 53 MİLYAR DOLAR"

Ağbal, hedeflerin geliştirilmesi için sadece ulusal gayretlerin yeterli olmadığını belirterek, küresel iş birliğinin ve partnerliğin artırılması gerektiğini vurguladı. 
Türkiye'nin az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere yönelik yardımlarından bahseden Ağbal, daha az gelişmiş ülkelere yönelik 2010-2017 yıllarında sağladıkları desteğin 2 milyar doları aştığını ve verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi. 

Ağbal, "OECD verilerine göre Türkiye'nin kalkınmadaki yardımı 2018'de 8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ki o da Gayri Safi Milli Hasıla'da önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye desteklerini her zaman sürdürmüştür." dedi. 

Türkiye'nin insanlık açısından büyük yardımlar yaptığını ve finansal destekler sağladığını anlatan Ağbal, "2018'de Türkiye'nin desteklerine bakacak olursak 7,4 milyar dolara ulaştığı söylenebilir. Türkiye özel sektörü dahil etme konusunda öncüdür. Gerek özel sektör gerek vakıfların kalkınmada ortak çalışması gerekiyor." diye konuştu. 

Ağbal, Türkiye'nin insani yardım ve kalkınma konusunda her türlü çabayı gösterdiğinden bahsederek, kamu-özel iş birliği (PPP) modellerinin kalkınma hedeflerini hayata geçirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. 

Naci Ağbal, "Şu anda 243 kamu-özel sektör ortaklığının bulunduğu projemiz var. Bu da 53 milyar dolarlık yatırım. Türkiye, Avrupa'da PPP modeline liderlik yapıyor." ifadelerini kullandı. 

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