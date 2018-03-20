Cumhurbaşkanı’ndan çok önemli ‘döviz kuru’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomisinin dövizde zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen hedeflerine uygun şekilde ilerlediğini söyledi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen doğalgaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Ekonomimiz dövizde zaman zaman yaşanan ve rasyonel temellere dayanmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerine doğru ilerliyor... Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor" dedi.
Dolar/TL son bir kaç haftada gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışarak sert yükseliş gösterdi.
Mart ayı başında 3.80'in altında işlem gören dolar/TL bugün 3.95'in üzerini test ederek yaklaşık 3.5 ayın zirvesinde seyrediyor.
İşlemciler ve yatırımcılar TL'deki değer kaybı için ABD Merkez Bankası faiz artışları gibi küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye'ye özgü olarak jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik endişeleri neden gösteriyorlar.
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