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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
28.09.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat’ta elma hasadına katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat’ta elma hasadına katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Kabalı köylülerinin arazilerini birleştirerek 5 bin dönüm alanda oluşturdukları meyve bahçesinde, elma hasadına katıldı. Oktay, "Amacımız, kabinemiz olarak bu projeyi olabildiğince Türkiye’nin diğer bölgelerine, illerine ve ilçelerine yaymak" dedi.

MEMLEKETİ Yozgat ve ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadışehri ilçesinde Türkiye’nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi’ni gezdi. Kadışehri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı YardımcısıÿOktay, meyve bahçesinde çalışan işçilerle birlikte kahvaltı yaptı,ÿardından elma hasadına katıldı.ÿFuat Oktay, 3 bin 500 dekar alanda bulunan elma bahçesindekiÿhasat sonrasında yaptığı açıklamada, "Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde bulunan Kabalı köyündeyiz. Burada bereket var, burada emek, alın teri var. Burada köylülerimizin ilçedeki ve beldedeki insanımızın kendi köyünde, bölgesinde kalarak oluşturduğu bu güzelliği görüyoruz. Burası tarımsal kalkınma anlamında en ciddi projelerden biri. Türkiye’nin en büyük meyve bahçesindeyiz. 400 bini aşkın ağacın olduğu kiraz, elma, armut, şeftali gibi birçok çeşidin bulunduğu son derece teknik, hem de bahçeciliğin, tarımın yapıldığı, bir o kadar da amatör ruhla profesyonelce yapılan bir proje burası" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat’ta elma hasadına katıldı

MUHTEŞEM BİR PROJE’

Kabalı Meyve Bahçesi’nin ilçede göçün önüne geçtiğini de hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılda Türkiye’nin 250 ayrı bölgesinde bu projeyi hayata geçirmeyi istemiştik. Dolayısıyla kırsaldan kente göçün de önüne geçmenin en ciddi yollarından birisi, hem de üretimi artırmanın yollarından birisi. Toplulaştırma var ama bu toplulaştırma, gönüllü olarak köylüler kendi arazilerini verip bir şirket bünyesinde toplulaştırıyor. Hem buradan kira alıyor hem de kendisi de fiilen burada çalışıyor. Sigortalı hepsi. Göç vermeyi bırakın tekrardan göç almaya başlayan bir bölgemiz. Muhteşem bir proje. İnşallah bizim amacımız, kabinemiz olarak bunu olabildiğince Türkiye’nin diğer bölgelerine illerine ve ilçelerine olabildiğince bunu yaymak. Bunun bir sonraki aşaması, burada sektörün oluşması, oradan da ürünlerin işlenmeye başlanıyor olması. Bunun sonraki aşamasında sanayileşme boyutu aşaması var. Ama mevcut aşamasında da organik ürün elde etme aşaması var."

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, projenin genişleyerek bölge insanına umut verdiğini de ifade ederek, ayrıca bahçe içerisinde bulunan gölette de kaz yetiştiriciliğine başlandığını sözlerine ekledi.

Programın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadışehri Belediyesi ve Kaymakamlığını ziyaret etti.

 

 

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