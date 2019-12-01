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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.12.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, arazi tahsis ederiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, arazi tahsis ederiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhtarların yerel kalkınmayı desteklemesi gerektiğini ve bu konuda yönlendirici olmaları halinde arazi tahsisi yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerel kalkınma noktasında kamu olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı'nın etrafında oluşturulan trüf ormanı ve trüf mantarının tanıtım programına katılan Oktay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı.

Türkiye'yi yeşillendirmeye devam ettiklerini belirten Oktay, barajların bulunduğu bölgede yerel kalkınmanın da dinamiklerinin olması gerektiğini dile getirdi.
Oktay, barajların etrafının gelir getirici kaynaklara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bugün yapacağımız trüf mantarı dediğimiz sadece bunun bir örneği. 100 avro ile 300 avro arasında kilogramını satıyoruz. 100 dönümlük bir araziye dikim yapıyoruz ama asıl şey şu, kendi haline gelene kadar Genel Müdürlüğümüz bunun bakımını üstleniyor, verim almaya başladığımızda da bölge halkına kura usulü ücretsiz dağıtılacak. Amacımız bunun ücretsiz dağıtılması değil, bunun olabilirliğini göstermek."

Bu işi yapmak isteyen köylülere yüzde 65'e kadar teşvik verileceğini anlatan Oktay, işletme döneminde de işçilik boyutunda da teşviklerin süreceğini söyledi.
Oktay, trüf mantarının yanında bal ormanının kurulduğunu kaydederek, "Mevsim başladıktan sonra bitene kadar farklı zamanlarda sürekli çiçek açabilecek, bal üretimini sağlayacak ağaçların dikimi sağlanıyor. Orada tonlarca balın üretilip, bir marka haline dönüştürülüp buranın bir bal üretim merkezine dönüştürülmesini teknik şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YERELDEN KALKINMAYI SAĞLAYACAĞIZ"

Bu tür projelerle yerelden kalkınmanın amaçlandığını vurgulayan Oktay, muhtarlara şöyle seslendi:

"Burada bir ilçede konuşuyorum ama tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Muhtarlarımız derse ki 'Ben kendi köyümü de organize ederim, kendi köyümde de bunu yaparım.', trüf ormanıdır veya bal ormanı, 'Bir araziyi buna tahsis ederiz.' derse kamu olarak biz de katkı veririz. Bu şekilde yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz. Artık yerelin üretmeye başlaması, yerelden kalkınmayı sağlıyor olmamız gerekir, dediğimiz şey bu.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ısrarla 'Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız.' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey, asla geri adım atmadığımız şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim Çekerek'te yereldeki vatandaşım balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak. Trüf mantarı yetişiyor madem, bunu yapacağız. 100 avro, 200 avro, 300 avro az bir rakam değil. Bunu ihraç ettiğimiz zaman bu mümkün. Bu projenin bölgesel anlamda turizme katkısını da göreceğiz. Muhteşem bir proje, ilçemize hayırlı olsun."
Kuruyan her fidanın yerine yenisinin dikildiğini anlatan Oktay, Türkiye'de dikilen her 100 fidandan 85'inin tuttuğunu ama bunu artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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