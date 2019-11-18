Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teknoloji yatırımlarının 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teknoloji tabancı işlere ilişkin yıllık yatırımların 5 milyar liraya ulaşmasını istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." sözlerini söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle