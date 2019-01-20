Cumhurbaşkanı iş dünyasıyla bir araya geliyor
Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iş dünyasıyla bir araya gelecek. Yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) evsahipliğinde gerçekleştirilecek Ekonomi Şurası’na binin üzerinde iş insanının katılması bekleniyor. Toplantıda sektörler ve bölgelerin sorunları da rapor halinde verilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, 365 oda ve borsaya gönderdiği yazıyla, şuraya davet etti.
Gün boyu sürmesi beklenen toplantıda sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret, denizcilik ve ticaret borsası konseyi temsilcileri kendilerine aktarılan sorunları anlatacak. Ayrıca 7 bölgeyi temsilen seçilen isimler, iller ve bölgeler bazında tespitlerini ve taleplerini sıralayacak. Son dönemde yapılan konsey toplantılarında tüm illerden ve sektörlerden önümüzdeki dönemde yapılması istenenlerle ilgili olarak tespit ve öneriler toplanmıştı. İlgili bakanların da katılacağı toplantıda, TOBB’un Bankalar Birliği ile birçok ilde gerçekleştirdiği toplantıların sonuçları da ele alınacak. Yoğun katılımla yapılan Bankalar Birliği’yle ortak toplantıların sonuncusu Erzurum’da yapıldı. Bu toplantılara iş insanları ve banka yöneticileri katılıyor. Basına kapalı yapılan toplantılarda, gerekirse, banka yöneticileri ve iş insanları birebir görüşme de gerçekleştirebiliyor.
Türkiye Ekonomi Şurası son olarak 2017 yılında toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanların da yer aldığı şuraya, istihdam konusu damgasını vurmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle