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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı iş dünyasıyla bir araya geliyor

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanı iş dünyasıyla bir araya geliyor

Türkiye Ekonomi Şurası’nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iş dünyasıyla bir araya gelecek. Yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) evsahipliğinde gerçekleştirilecek Ekonomi Şurası’na binin üzerinde iş insanının katılması bekleniyor. Toplantıda sektörler ve bölgelerin sorunları da rapor halinde verilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, 365 oda ve borsaya gönderdiği yazıyla, şuraya davet etti.

Gün boyu sürmesi beklenen toplantıda sanayi, ticaret, sanayi ve ticaret, denizcilik ve ticaret borsası konseyi temsilcileri kendilerine aktarılan sorunları anlatacak. Ayrıca 7 bölgeyi temsilen seçilen isimler, iller ve bölgeler bazında tespitlerini ve taleplerini sıralayacak. Son dönemde yapılan konsey toplantılarında tüm illerden ve sektörlerden önümüzdeki dönemde yapılması istenenlerle ilgili olarak tespit ve öneriler toplanmıştı. İlgili bakanların da katılacağı toplantıda, TOBB’un Bankalar Birliği ile birçok ilde gerçekleştirdiği toplantıların sonuçları da ele alınacak. Yoğun katılımla yapılan Bankalar Birliği’yle ortak toplantıların sonuncusu Erzurum’da yapıldı. Bu toplantılara iş insanları ve banka yöneticileri katılıyor. Basına kapalı yapılan toplantılarda, gerekirse, banka yöneticileri ve iş insanları birebir görüşme de gerçekleştirebiliyor.

Türkiye Ekonomi Şurası son olarak 2017 yılında toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanların da yer aldığı şuraya, istihdam konusu damgasını vurmuştu.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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