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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra ziyaretçi rekoru kırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra ziyaretçi rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat'taki açılışta bir süre daha müzesinin ücretsiz olmasını istemişti, ziyaretçi sayısı bu süreçte ikiye katlanırken, 1 Mayıs'tan itibaren müzenin ücretli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta resmi açılışını yaptığı Panoroma 1326 Bursa Fetih Müzesi 419 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Erdoğan'ın çağrısı üzerine müze bir süre daha ücretsiz yapılırken, bu süreçte ziyaretçi sayısı ikiye katladı. Müzenin 1 Mayıs'tan itibaren ücretli gezilmesi bekleniyor.

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’nin gurur kaynağı olan eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ziyaretçi rekorları kırmaya devam ediyor. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 419 bin 190 ziyaretçi rakamına ulaşarak yeni bir başarının daha sahibi oldu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 400 bin ziyaretçi barajını aşarak hem Bursa hem de Türkiye için ne kadar önemli bir eser olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yaklaşık 5 aydır tanıtım ziyaretlerine açık olan müze, kısa sürede 419 bin 190 ziyaretçi sayısına ulaşarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Yerli turistlerin yanı sıra 51 farklı ülkeden de binlerce yabancı turistin de ziyaret ettiği Fetih Müzesi, hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin tanıtımına da önemli bir katkı sağladı.
Yeşil bina konseptinde inşa edilen ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Fetih Müzesi, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkartıyor. Bursa’nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri büyülüyor. Fetih Müzesi’nin kubbe bölümünde yer alan resim ziyaretçileri, 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek titizlikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Kubbe içi, kapalı bir mekâna girildiği hâlde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekâna çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 693 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına şâhitlik ediyor.

CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISINDAN SONRA ZİYARETÇİ AKINI YAŞANDI

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin resmi açılışını geçtiğimiz Şubat ayında yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetih Müzesi’nden övgü dolu sözlerle bahsetti. Fetih Müzesi’nin sadece Bursa’ya değil, şehre gelen bütün turistlere hizmet verecek olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu eserin gençlerimize medeniyet ufku kazandırmak bakımından önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.Açılış töreninde Başkan Dündar’dan Fetih Müzesi’nin bir süre daha ücretsiz olarak ziyarete açık olmasını isteyen Erdoğan, Fetih Müzesi’ni görmeyen kalmasın diyerek tüm Bursalıları ve Bursa’ya gelen ziyaretçileri bu önemli eseri görmeye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısından sonra Fetih Müzesi’nde adeta ziyaretçi akını yaşandı. Günlük ziyaretçi sayısını ikiye katlayan müze, 400 bin ziyaretçi rakamını geçerek yeni bir rekora imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Fetih Müzesi, Nisan ayı sonuna kadar ücretsiz olarak vatandaşlara açık olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa’nın değil, bütün Türkiye’nin gurur kaynağı olan bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek,“Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistler, Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar. Müzemiz 419 bin 190 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir rakama ulaştı. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi
Ziyaretçiler Nisan ayı sonuna kadar müzeyi ücretsiz gezebilecek. 1 Mayıs'tan itibaren müze ziyaretinin ücretli olması bekleniyor

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