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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları taksicileri sevindirdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz. ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi yaklaşık 50 bin şoförle daha kaliteli hizmet verecek" açıklamasında bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, kendilerinin devletten ihale ile plaka satın alarak, taksicilik yaparken Uber'in bu emeği, ekmeği ve sermayelerini yok saydığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, açıklamasında, 50 bin taksiciyi ve onların 250 bin civarında ailesini ilgilendiren Uber konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini anımsattı.

Uber’e karşı haklı davalarının takipçisi olduklarını belirten Aksu, "Ayrıca haziran sonunda taksimetreye zam gelecek olması, 22 ay sonra ilk zam olarak bizi rahatlatacaktır. ÖTV teşviki de devam ederse vatandaşlarımızı daha lüks araçlarla taşırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul’da taksicilerle bir araya geldiği toplantıdaki açıklamalarının taksici esnafını sevindirdiğini kaydeden Aksu, "Biz en başından beri bunun mücadelesini veriyorduk. Nitekim biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Aksu, haziran sonunda bitecek olan ÖTV teşvik süresinin de uzatılma ihtimalini önemli bulduklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce başlayan ÖTV teşviki sayesinde ortalama 6 yaşında olan taksiler, 3 yaş gençleşti. Vatandaşlarımızın daha konforlu taksilere biniyorlar. Teşvikin uzatılabilecek olması vatandaşlarımız adına sevindirici. 22 aydır taksimetreye zam alamadık. Haziran sonunda taksimetreye zam geleceği müjdesi sektörümüz adına oldukça önemli. Nitekim iki yıldır tüm artan maliyetlere rağmen zam alamıyorduk. Bu da plaka sahiplerinden şoförlerimize kadar herkesi verimsiz çalışmaya sevk ediyordu. ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi yaklaşık 50 bin şoförle daha kaliteli hizmet verecek."
Aksu, taksi sektörüne leke vuran olumsuz örneklerin azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün daha fazla denetim yapması gerektiğini kaydederek, "Ya da bize de yetki versinler, içimizdeki çürükleri temizleyelim. Nitekim sektörümüzde standartlar oluşmadığı için önüne gelen şoför olabiliyor ve bu en çok bize zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı. 

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