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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
27.11.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD toplantısında önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MÜSİAD toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Geniş örgütlenme ve faaliyet alanı ile kendi alanında sayılı kuruluşları arasında yer alan MÜSİAD camiasını ekonomimize katkı sağladığı için şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Küresel ağlar ile ülkemizin kaynaklarını bir araya getiren çalışma modellerinin başarılı olacağını temenni ediyorum. Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım yurt dışında da çok geniş ticaret potansiyeli olan bir ülke. Rahmetli Menderes ve Özal döneminde yaşanan kıpırdanmalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi. Milli geliri 3500 doları ancak bulan ihracatı 36 milyar dolar olan eğitimden sağlığa yetersiz altyapıya ağır, yüksek ve aksak yol yürümeye çalışan bir ülkeydi. Cuntaların ağırlığı altında iki büklüm haldeydi. Karşımızdaki manzaranın ağırlığı bizi ürkütmedi. Türkiye’ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık. Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Attığımız her adımda önümüze engeller çıkıt, girdiğimiz her yolda tuzaklarla karşılaştık. 

2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde pek çokları dudak bükmüştü. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya çıkıp 17-25 Aralık darbe girişimi, hendekler, 15 Temmuz’la ülkemizi doğrudan hedef alan süreçler yaşadık. Ne yaptılarsa Türkiye’yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Ekonomisini toparlamış, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz.  Terör örgütlerinin inlerine girdik ve girmeye devam ediyoruz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize gücümüze sarılıyoruz. Çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için müreffeh bir miras bırakacağız. Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü biz Türk Milleti’yiz. Türkiye’nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir.

Son yıllarda başımıza gelen her hadise bu bedelin bir parçasıdır. Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.

Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül ola ki ötüşünde zar ola, dost ola ki dar gününde yar ola, geniş günde düşman bile yar olur…

Herkesin milletimize yar olmasını beklerler. Ama maalesef bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ’cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyoruz.

Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır.

Yeri geldiğinde Polatlı’dayım yeri geldiğinde Şereflikoçhisar’dayım, yeri geldiğinde traktöre biniyoruz, traktörü de çiftçi kardeşlerim bana nasıl kullanılır öğrettiler, biliyorum. Söylediği her şey yanlış. Tarımsal destekleme ödemeleri için 1.8 milyar lira kaynak kullanılmışken önümüzdeki yılın bütçesinde bu rakamı 22 milyar lira olarak belirledik. Konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlası tarımsal desteğe ayrıldı. CHP Başkanı bunu bilmiyor.

Şeker pancarı diyor, biz gelmişiz glikoz kotasını yüzde 10’dan yüzde 2.5'e indirerek çiftçimizi korumuşuz. Sen nasıl siyasetçisin. Kılavuzunu değiştir.

Bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler. Halbuki biz 22 milyar destekleme demişiz, yapın hesabını kitabını siz daha iyisini ortaya koyun. Biz küçükbaş hayvan sayısını 50 milyondan 100 milyona çıkaracağız demişiz, siz daha iyisini ortaya koyun.

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