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Ekonomi
10.12.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KYK borçları silinecek mi?' sorusuna cevap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'KYK borçları silinecek mi?' sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü etkinlik programında bir muhabirin yönelttiği 'KYK borçları silinecek mi?' sorusuna cevap verdi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'KYK borçları silinecek mi? sorusuna verdiği yanıt

Öğrencilerden gelen 'KYK borçlarının silinmesi gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondaki öğrencilerin soruyu alkışlamaları üzerine, gülerek 'bilmiyorum buna nasıl baskı diyelim' ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçları silinecek mi sorusuna yönelik açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Bu konu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı inşaallah atacağız. Krediyi her müracaat eden alıyor ancak bursta böyle bir durum yok. Bu atılacak adımda bütün borçlu olanların beklentisi tamamıyla borçların silinmesi olacaktır. Burada başka bir tercih gündeme gelecektir. Demek ki kredi olayı ya kalkacaktır ya da sadece burs verme durumu söz konusu olacaktır. Onun değerlendirmelerini de yapıp adımımızı ona göre atacağız."

KYK borçları siliniyor mu?Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenim kredisi alan ve ödemekte zorlanan gençlerin araştırdığı KYK borçları siliniyor mu sorusu gündemde yer almaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi
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