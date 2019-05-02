Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse, bu başarının altında sizlerin imzası vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da TOBB 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"TOBB’un 75’inci genel kurulunun ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Burası üretimin ticaretin, istihdamın, Türkiye ekonomisinin tamamının temsil edildiği bir çatı. Ekonomi başta olmak üzere ülkemizin geleceğine ilişkin hemen her konuda iş dünyamızla istişare etmeye özen gösterdik. Aldığımız tüm kararların; ortak aklın, vicdanın ürünü olması için gayret gösterdik. Ankara ve tüm şehitlerimizde iş dünyamızın çatısının genel kurullarına, ödül törenlerine ve diğer etkinliğine katılarak yol arkadaşlığımızı güçlendirdik. Her vesileyle ülkemizin sorunlarını, taleplerini konuştuk, tartıştık.





ALLAH'IN İZNİYLE BU ÜLKENİN VE MİLLETİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ



Türkiye’yi 2023 hedeflerine yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyamız kendini geleceğe ne kadar hızlı hazırlarsa, biz de o hedeflerimize o derece çabuk varırız. Sizlerin azmi, çalışkanlığı dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Sizler ürettiğiniz, istihdamı artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, yatırımlarınıza devam ettirdiğiniz sürece Allah’ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde kimse duramaz.

Türk Malı ibaresi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse, bu başarının altında sizlerin imzası vardır.

Bir kez daha Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, zenginleşmesi mücadelesine katkı veren her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirdiğimiz bu başarılar bize önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılara imza atabileceğimize işaret ediyor. Türkiye’yi 2003’ten 2018’e kadar yılda 5,6 büyütme başarısını birlikte gösterdik. Her ne kadar döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle biraz gerilemiş de olsa milli gelirimizi üç kattan fazla arttırmayı birlikte başardık. İhracatımızı 169 milyar doların üzerine beraberce çıkardık. Turizmde 46 milyon turist sayısına birlikte ulaştık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. Kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde yüzde 60’ın üzerindedir. Mayıs 2013’te IMF’ye olan borcu herhalde sıfırlamayı bir kenara koymak mümkün değildir.







TÜRKİYE'Yİ KUR, FAİZ, ENFLASYON SARMALINA HAPSETMEK İSTEYENLERE KARŞI ZAFERİ KAZANACAĞIZ

Bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile döviz rezervi için gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindeler. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız.

Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi siyasi müdahale anlayışı değil midir? Bütün bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çöplüklere götürüldüğünü hep birlikte gördük. Bunların ne adına, ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeye mecburuz.







TERÖR ÖRGÜTÜYLE EL ELE OLANLAR BİZİMLE İTTİFAK HALİNDE OLAMAZLAR

Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı ortak payda altında bir araya getirme idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Son zamanlarda bir şey moda oldu. Kucaklaşma zamanı… Şimdi TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye İttifakı dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı.

Dağdan gelen talimatlar neydi? Ankara’da İstanbul’da İzmir’de seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kusura bakmayın terör örgütüyle el ele olanlar, bizimle ittifak halinde olamazlar.

Benim dört evladımın, dört Mehmedimin berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Ve hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız.





ÜLKENİZ BUGÜN SİZDEN FEDAKARLIK BEKLİYOR

Geçenlerde yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında bakan arkadaşlarımla beraber bir araya geldik ve tüm Türkiye’deki oda borsa hepsine bir çağrıda bulundum. Neydi bu? Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB’un her bir üyesi kalksa bir iki tane istihdam sağlasa bu sayı nereye varır 3 milyona varır. O gün biz o sözleri aldık. Şimdi bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz. Ve diyorum ki, o zaman kalkıp bazı bu milleti çok sevdiğini iddia edenler ne dediler? “TOBB; iktidarın yan bahçesi midir, arka bahçesi midir?” Yani TOBB’un böyle bir istihdam meselesinde hükümetle dayanışma içerisinde olmasından daha doğal ne olabilir? Biz bu çağrımızı yaptık. Bu çağrımızı sadece TOBB’a değil, diğer STK’lara da onlara da aynen yönelteceğiz. “Burası Türkiye burada iş var” sloganıyla yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde 100 bin kişilik artışa işaret ediyor. Bu önemli bir rakamdır, ama yeterli değildir. yaz sezonunun açılmasını da fırsat bilerek gaza basmalı ve hedefe doğru yol almalıyız.

İstihdam seferberliğine gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek ülkesine, milletine olan vefasının gereğidir diye inanıyorum. Sahip olduğunuz her şeyi borçlu olduğunuz ülkeniz bugün sizden fedakarlık bekliyor.





HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Turizmde, organize sanayi bölgelerinde her türlü desteği veriyoruz. Daha geçen hafta bakanım geldi önüme proje koydu, konuştuk. Dedik ki memnuniyetle bu adımı atabiliriz. Şehir hastaneleriyle sağlıkta en önemli adımları attık atıyoruz. Yerli yabancı kim olursa olsun bu kapıları açtık. Ve ben şu anda TOBB’un mensupları arasında, yani bu yatırımlar için kim gelirse; dün TÜSİAD ile görüşme yaptım onlara da söyledim. Kim gelirse, kimleri getirirseniz başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır. Yeter ki getirin, yeter ki yatırım yapsınlar. Bunların önünü kesmek diye bir şey bizim hükümetimizde, kabinemizde olamaz.

FAİZ KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİ BİLİYORSUNUZ



Benim faiz konusundaki hassasiyetimi sizler de biliyorsunuz. Bundan kurtulmak; ki bir ara biliyorsunuz biz 4,6’ya kadar düşürdük. Ve o dönemde enflasyon 6-7 civarındaydı, tek haneli rakamda. Ondan sonra işte biliyorsunuz Gezi olayları patlak verdi. Gezi olaylarının faillerinin de kimler olduğunu biliyorsunuz. Bunlar niye yapıldı? Türkiye’ye diz çöktürmek için atılan adımlardı. Benzer adımları atmak istediler yapamayacaklar.



TERÖR DÖNEMİNDE NELER YAŞADIĞINIZI BENDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ

Şu anda burada, Güneydoğu Doğu’dan gelen arkadaşları var. Terör döneminde neler yaşadığınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Sadece bu ay içerisinde 170’i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İşte yine operasyonlar çerçevesinde İzmir’de 12 YPG’liyi bu gece yakalamak suretiyle şu anda gözaltına almış bulunuyoruz. Güvenlik noktasında bunu başarmadan ekonomide de bunu yakalamak mümkün değil.

İki şeyi söylemişimdir. İstikrar ve güven; olmadan ekonomik istikrarı yakalamak mümkün değil. Bunları biz gerçekleştiriyoruz. Güneydoğu’da Doğu’da artık eski hal yok. Huzur iklimi esiyor. Tüm yatırımcılarıma da söylüyorum, sizlerin yapacağı yatırımlarla istihdam sıçrama yapacaktır. Ama mesele yatırımdır.

Biz ülkemizi eskiye döndürmeyi değil, 2023 hedeflerine ulaştırmayı planlıyorum. Tuzakların, çelmelerin tek amacının bizi hedeflerimizden vazgeçirmek olduğunu biliyoruz.

KOBİ'LERİMİZİ İÇİN PEK ÇOK DESTEK PROGRAMI UYGULADIK



Mesela 24 Haziran seçimlerinden bu yana KOBİ’lerimiz için pek çok destek programı uyguladık. Kimilerinin kapsamını genişlettik. Finansman konusundaki sıkıntıları aşmak için hem kamu bankalarını hem de özel bankalarını biz harekete geçirdik. Vergi indirimleriyle, beyaz eşya, otomotiv, konut için destekleri sağlamadık mı? Cari açığın milli gelirimize oranını düşürerek döviz ihtiyacımızı azalttık. Tanzim satış formülünü geliştirdik. Bu konuyla ilgili köklü hazırlıklarımız sürüyor. Asli işimiz işte bunlar olduğunu aklımızdan çıkartmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kur faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyeye indirmekte kararlıyız. Seçim dönemini geride bıraktık. Ve tüm enerjimizle icraata yoğunlaştık. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük ve nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Çok can yakıcı dalgaların ortaya çıkması kolay değildir. Önümüzdeki dört yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız.

GERÇEK BAĞIMSIZLIĞIN YOLU GIDA GÜVENLİĞİNDEN GEÇİYOR

Öyle dönemler olur ki, ne kadar çok paranız olursa olsun insanlarınızı doyuracak gıdanız yoksa hiçbirisi işe yaramaz. Daha açık bir ifadeyle, gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor. Bunun için tarım sektörüne hep ayrı bir önem verdim.

Tarım ile uğraşanların toprağına ve üretime sahip çıkması için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.

BUĞDAY ALIM FİYATLARI YÜZDE 29 ARTTI

Malum mevsim itibariyle çiftçimiz toprağını sürdü, alın terini akıttı ve hasat dönemi için hazırlanmaya başladı. Yağış bakımından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Hububat alım fiyatını, hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticimizin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçiyoruz. Şimdi bu yılın hububat alım fiyatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 1050 liradan alınan sert buğday, bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise 1400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir.

Ayrıca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize 200 lira mazot, gübre desteği yapılacaktır."