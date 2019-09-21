CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerli pikap aracÄ± kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TEKNOFEST Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST Ä°stanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracÄ±nÄ± kullandÄ±. Araca, ErdoÄŸan'Ä±n da onayÄ±yla miÄŸfer anlamÄ±na gelen Tulga ismi koyuldu.



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anadolu AjansÄ±nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ± olduÄŸu, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k teknoloji etkinliÄŸi TEKNOFEST Ä°stanbul'da, BMC'nin ilk kez sergilediÄŸi pikap tipi aracÄ± inceledi. Yetkililerden araca iliÅŸkin bilgiler alan ErdoÄŸan, daha sonra sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸuna geÃ§ti. Ä°ncelemesini araÃ§ iÃ§erisinden sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, bir sÃ¼re aracÄ± kullandÄ±, sonrasÄ±nda da aracÄ± imzaladÄ±. BMC YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Taha Yasin Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aracÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rmesi iÃ§in alandan Ã§Ä±kacaÄŸÄ± noktaya getirdiklerini sÃ¶yledi.

Araca ismini ErdoÄŸan'Ä±n vermesini istediklerini ifade eden Ã–ztÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, arabamÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼, inceledi. AracÄ± 5-6 dakika kadar kendisi sÃ¼rdÃ¼ ve beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi. Motorunu Ã§ok sesli buldu, 'Motorunun sesini kÄ±sÄ±n' dedi. Kendisi iÃ§in bir daha yalÄ±tÄ±mla ilgileneceÄŸiz. Kendisine aracÄ±n ismi ne olsun diye sorduÄŸumuzda SÃ¼leyman Beye (Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu) bÄ±raktÄ± Ã¶nce topu. Biz de ismi kendisinden beklediÄŸimizi sÃ¶yledik. 'Siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?' dedi. Biz isimleri OsmanlÄ±'dan gidiyoruz, sizin iÃ§in de uygunsa Tulga ismini koyalÄ±m dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayÄ± aldÄ±k. TeÅŸekkÃ¼r etti bize, 'Elinize saÄŸlÄ±k, devamÄ±nÄ± bekliyoruz' dedi. Biz de inÅŸallah devamÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z." Ã–ztÃ¼rk, Tulga'nÄ±n, askerlerin korunmak iÃ§in kafalarÄ±na taktÄ±klarÄ± miÄŸfer anlamÄ±na geldiÄŸini ifade ederek, "Bu da zÄ±rhlÄ± bir araÃ§ ve askeri korumak iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ. O yÃ¼zden Tulga ismini tercih ettik." diye konuÅŸtu. AracÄ±n toplamda 7 versiyonunu yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Ã–ztÃ¼rk, ocak ayÄ±na kadar bu versiyonlarÄ± tamamlamayÄ± hedeflediklerini bildirdi. Ã–ztÃ¼rk, "BÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle ocak ayÄ±nda bir lansmanla bÃ¼tÃ¼n araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±tacaÄŸÄ±z. Seri Ã¼retime pikap iÃ§in ocakta girmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama bir aksilik Ã§Ä±karsa bu ocak deÄŸil belki ÅŸubat, mart olur ama o tarihten itibaren seri Ã¼retime baÅŸlayacaÄŸÄ±z." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla aracÄ±n kendileri iÃ§in daha da deÄŸerlendiÄŸini ifade eden Ã–ztÃ¼rk, "Bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlendi araba, deÄŸeri de arttÄ±. Kendi mÃ¼zemiz var. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle mÃ¼zeye koyacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â