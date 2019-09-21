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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
21.09.2019 - 16:42, Son GÃ¼ncelleme:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerli pikap aracÄ± kullandÄ±

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerli pikap aracÄ± kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TEKNOFEST Ä°stanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracÄ±nÄ± inceledi ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸuna geÃ§ti - Araca, ErdoÄŸan'Ä±n da onayÄ±yla miÄŸfer anlamÄ±na gelen Tulga ismi verildi. BMC YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Taha Yasin Ã–ztÃ¼rk, "AracÄ±n toplamda 7 versiyonunu olacak. BÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle ocak ayÄ±nda bir lansmanla bÃ¼tÃ¼n araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±tacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TEKNOFEST Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST Ä°stanbul) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracÄ±nÄ± kullandÄ±. Araca, ErdoÄŸan'Ä±n da onayÄ±yla miÄŸfer anlamÄ±na gelen Tulga ismi koyuldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Anadolu AjansÄ±nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ± olduÄŸu, TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k teknoloji etkinliÄŸi TEKNOFEST Ä°stanbul'da, BMC'nin ilk kez sergilediÄŸi pikap tipi aracÄ± inceledi. Yetkililerden araca iliÅŸkin bilgiler alan ErdoÄŸan, daha sonra sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuÄŸuna geÃ§ti. Ä°ncelemesini araÃ§ iÃ§erisinden sÃ¼rdÃ¼ren ErdoÄŸan, bir sÃ¼re aracÄ± kullandÄ±, sonrasÄ±nda da aracÄ± imzaladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerli pikap aracÄ± kullandÄ±
BMC YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Taha Yasin Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aracÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶rmesi iÃ§in alandan Ã§Ä±kacaÄŸÄ± noktaya getirdiklerini sÃ¶yledi.

Araca ismini ErdoÄŸan'Ä±n vermesini istediklerini ifade eden Ã–ztÃ¼rk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, arabamÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼, inceledi. AracÄ± 5-6 dakika kadar kendisi sÃ¼rdÃ¼ ve beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi. Motorunu Ã§ok sesli buldu, 'Motorunun sesini kÄ±sÄ±n' dedi. Kendisi iÃ§in bir daha yalÄ±tÄ±mla ilgileneceÄŸiz. Kendisine aracÄ±n ismi ne olsun diye sorduÄŸumuzda SÃ¼leyman Beye (Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu) bÄ±raktÄ± Ã¶nce topu. Biz de ismi kendisinden beklediÄŸimizi sÃ¶yledik. 'Siz ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?' dedi. Biz isimleri OsmanlÄ±'dan gidiyoruz, sizin iÃ§in de uygunsa Tulga ismini koyalÄ±m dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayÄ± aldÄ±k. TeÅŸekkÃ¼r etti bize, 'Elinize saÄŸlÄ±k, devamÄ±nÄ± bekliyoruz' dedi. Biz de inÅŸallah devamÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerli pikap aracÄ± kullandÄ±
Ã–ztÃ¼rk, Tulga'nÄ±n, askerlerin korunmak iÃ§in kafalarÄ±na taktÄ±klarÄ± miÄŸfer anlamÄ±na geldiÄŸini ifade ederek, "Bu da zÄ±rhlÄ± bir araÃ§ ve askeri korumak iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ. O yÃ¼zden Tulga ismini tercih ettik." diye konuÅŸtu. AracÄ±n toplamda 7 versiyonunu yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Ã–ztÃ¼rk, ocak ayÄ±na kadar bu versiyonlarÄ± tamamlamayÄ± hedeflediklerini bildirdi. Ã–ztÃ¼rk, "BÃ¼yÃ¼k bir ihtimalle ocak ayÄ±nda bir lansmanla bÃ¼tÃ¼n araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±tacaÄŸÄ±z. Seri Ã¼retime pikap iÃ§in ocakta girmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama bir aksilik Ã§Ä±karsa bu ocak deÄŸil belki ÅŸubat, mart olur ama o tarihten itibaren seri Ã¼retime baÅŸlayacaÄŸÄ±z." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla aracÄ±n kendileri iÃ§in daha da deÄŸerlendiÄŸini ifade eden Ã–ztÃ¼rk, "Bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlendi araba, deÄŸeri de arttÄ±. Kendi mÃ¼zemiz var. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle mÃ¼zeye koyacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yerli pikap aracÄ± kullandÄ±

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