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Ekonomi
Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport projesi hakkında bilgi aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport projesi hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi’yle ilgili incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Beyoğlu’ndaki Galataport’a geldi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden proje hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 buçuk saat süren ziyaretin ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi’nin ilk ray kaynak törenine katılmak üzere Arnavutköy İhsaniye’ye gitti.

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