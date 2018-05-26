Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Ruslardan açıklama geldi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
MOSKOVA (AA)
26.05.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Ruslardan açıklama geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Ruslardan açıklama geldi

Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında devam eden tahkim sürecinin sonlandırılacağı ve TürkAkım projesinde Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde, Avrupa'ya uzanacak hattın kara bölümündeki inşaat için Türk hükümetinden yetkililer ile protokol imzalandığı belirtildi. 

Protokole ek olarak, Gazprom ve BOTAŞ arasında, hattın inşasına yönelik adımların atılmasını sağlayacak şartların belirlendiği bir anlaşmaya da imza atıldığı vurgulanarak, anlaşmaya göre, hattın kara kısmının inşası için TürkAkım Gaz Taşıma AŞ adlı ortak bir girişim kurulacağı bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ ve Gazprom Export’un, Türk tüketicisine tedarik edilen Rus doğalgazının fiyatına ilişkin devam eden tahkim anlaşmazlığının, mahkeme dışı çözümüne ilişkin belgeler imzaladığı ve tahkim sürecinin yakın bir gelecekte sonlandırılacağı ifade edildi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen tahkim süreci için anlaşmaya varıldığını belirterek, “2015-2016 yılındaki doğal gaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce hazinemize alıyoruz.” demişti. 

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor. 

TürkAkım, 2019da Avrupada
TürkAkım, 2019'da Avrupa'da
 

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