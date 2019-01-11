Cumartesi mesaisi zirveye taşıdı

ALMAN ticari araç devi MAN’ın Ankara’daki üretim fabrikasında 2009 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO olarak görevini yürüten Münür Yavuz, MAN Truck & Bus’ın üç kıtada bulunan otobüs üretiminin sorumluluğunu üstlendi. Sorumluluk alanında, üretim, lojistik ve kalite gibi birçok alt birimin de bulunduğu Yavuz, böylece üç kıtada kapsamlı bir görev üstlenmiş oldu. MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek olan Münür Yavuz, Polonya ve Güney Afrika fabrikalarının yanı sıra Münih’teki ilgili merkezi fonksiyonların da sorumluluğunu üstlendi. 1 Ocak itibariyle MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ise Lojistikten sorumlu Direktörü Ufuk Doğrusöz atandı.

YÜZDE 53’Ü TÜRKİYE’DE

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Münür Yavuz, Türkiye, Polonya ve Güney Afrika olmak üzere 3 fabrikadan sorumluğu olduğunu belirterek, “2019 yılı kaba rakamlar ile toplam 8 bin otobüs ve otobüs şasisi üreteceğiz. Bu rakamın 5 bin 200 adedi otobüs olacak. Toplam otobüs üretiminin 2 bin 800 adedi ise Türkiye’de üretilecek” dedi. 2018 yılında 2 bin 600 otobüs üretimi ve 500 milyon dolarlık ihracatla MAN Türkiye olarak rekor kırdıklarını belirten Yavuz, 2019 yılında ise bu rekoru egale edeceklerini sözlerine ekledi. Yeni görevinde rutin yönetimin dışında elektrikli dahil komple yeni jenerasyon belediye otobüslerine odaklanacaklarını söyleyen Yavuz şunları söyledi:

DALGA BİZİ ETKİLEMEDİ

“En büyük hedefil komple yeni jenerasyon belediye otobüslerinin 2019-2020 yıllarında başarılı olmasını sağlamak. Alman Volkswagen’in bünyesinde kurulan Traton Holding’e bağlı MAN’ın otobüs alanındaki pozisyonunu güçlendirmek istiyoruz. Bugün MAN otobüslerinin pazar payı ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor ama hemen hemen tüm ülkelerde ilk 2’de yer alıyor. Türkiye’deki pazar daralmasının elbette bize de etkisi var ama bizim ana ihracat pazarımız olan Avrupa ve diğer hedef ülkelerimizdeki pazarlar çok güçlü. Biz halihazırda ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz ve gerçekten kapasitemizin üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılında 16 cumartesi fazla mesai üretimi yaptık. Üstüne 2018 son çeyreğinde kapasitemizi yüzde 20 artırdık. Bu yıl da en az 15 cumartesi fazla mesaili üretim planlıyoruz.”

2009 yılında günlük otobüs üretimi 6 olan MAN Türkiye kapasitesini iki kattan daha fazla artırarak 2019 başından itibaren günlük 13 otobüse çıkardı. Buna paralel olarak MAN Türkiye A.Ş.’nin 2009 yılında 1.498 olan istihdam rakamı ise 2019 yılı başında 3 bin 425 kişiye ulaştı.

MÜNÜR YAVUZ KİMDİR?

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Münür Yavuz, sırasıyla MNG ve Yüksel İnşaat’ta 2 yıl, Toyota’da 10 yıl ve Karsan’da ise 9 yıl görev almasının ardından MAN Türkiye A.Ş.’deki kariyerine 2009 yılında yürütme kurulu başkanı ve genel müdür olarak başlamıştı.