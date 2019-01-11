Cumartesi mesaisi zirveye taşıdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCumartesi mesaisi zirveye taşıdı
GeriEkonomi Cumartesi mesaisi zirveye taşıdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EMRE ÖZPEYNİRCİ
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cumartesi mesaisi zirveye taşıdı

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Cumartesi mesaisi zirveye taşıdı

MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO’su Münür Yavuz, önemli bir atamayla dünya ticari araç devi Alman MAN’ın küresel ölçekteki tüm otobüs üretiminden sorumlu oldu. Hürriyet’e konuşan Yavuz, “2018 yılında Türkiye’de hem üretim hem ihracat rekoru kırdık. Bunu, 16 cumartesi fazla mesai üretimi yaparak başardık. Hedefim yeni görevimde MAN otobüslerini zirveye çıkarmak” dedi.

ALMAN ticari araç devi MAN’ın Ankara’daki üretim fabrikasında 2009 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanı ve CEO olarak görevini yürüten Münür Yavuz, MAN Truck & Bus’ın üç kıtada bulunan otobüs üretiminin sorumluluğunu üstlendi. Sorumluluk alanında, üretim, lojistik ve kalite gibi birçok alt birimin de bulunduğu Yavuz, böylece üç kıtada kapsamlı bir görev üstlenmiş oldu. MAN Türkiye Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek olan Münür Yavuz, Polonya ve Güney Afrika fabrikalarının yanı sıra Münih’teki ilgili merkezi fonksiyonların da sorumluluğunu üstlendi. 1 Ocak itibariyle MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ise Lojistikten sorumlu Direktörü Ufuk Doğrusöz atandı.

YÜZDE 53’Ü TÜRKİYE’DE

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Münür Yavuz, Türkiye, Polonya ve Güney Afrika olmak üzere 3 fabrikadan sorumluğu olduğunu belirterek, “2019 yılı kaba rakamlar ile toplam 8 bin otobüs ve otobüs şasisi üreteceğiz. Bu rakamın 5 bin 200 adedi otobüs olacak. Toplam otobüs üretiminin 2 bin 800 adedi ise Türkiye’de üretilecek” dedi. 2018 yılında 2 bin 600 otobüs üretimi ve 500 milyon dolarlık ihracatla MAN Türkiye olarak rekor kırdıklarını belirten Yavuz, 2019 yılında ise bu rekoru egale edeceklerini sözlerine ekledi. Yeni görevinde rutin yönetimin dışında elektrikli dahil komple yeni jenerasyon belediye otobüslerine odaklanacaklarını söyleyen Yavuz şunları söyledi:

Cumartesi mesaisi zirveye taşıdı

DALGA BİZİ ETKİLEMEDİ

“En büyük hedefil komple yeni jenerasyon belediye otobüslerinin 2019-2020 yıllarında başarılı olmasını sağlamak. Alman Volkswagen’in bünyesinde kurulan Traton Holding’e bağlı MAN’ın otobüs alanındaki pozisyonunu güçlendirmek istiyoruz. Bugün MAN otobüslerinin pazar payı ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriyor ama hemen hemen tüm ülkelerde ilk 2’de yer alıyor. Türkiye’deki pazar daralmasının elbette bize de etkisi var ama bizim ana ihracat pazarımız olan Avrupa ve diğer hedef ülkelerimizdeki pazarlar çok güçlü. Biz halihazırda ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz ve gerçekten kapasitemizin üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılında 16 cumartesi fazla mesai üretimi yaptık. Üstüne 2018 son çeyreğinde kapasitemizi yüzde 20 artırdık. Bu yıl da en az 15 cumartesi fazla mesaili üretim planlıyoruz.”

2009 yılında günlük otobüs üretimi 6 olan MAN Türkiye kapasitesini iki kattan daha fazla artırarak 2019 başından itibaren günlük 13 otobüse çıkardı. Buna paralel olarak MAN Türkiye A.Ş.’nin 2009 yılında 1.498 olan istihdam rakamı ise 2019 yılı başında 3 bin 425 kişiye ulaştı.

MÜNÜR YAVUZ KİMDİR?

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Münür Yavuz, sırasıyla MNG ve Yüksel İnşaat’ta 2 yıl, Toyota’da 10 yıl ve Karsan’da ise 9 yıl görev almasının ardından MAN Türkiye A.Ş.’deki kariyerine 2009 yılında yürütme kurulu başkanı ve genel müdür olarak başlamıştı.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

MAN’ın tüm dünyada otobüs üretiminden sorumlu oldu

Dolar kuru 5.47 seviyesinde işlem görüyor

İflas başvurusu yapmıştı! Teklif yükseltti