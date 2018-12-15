Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
15.12.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar?

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Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar?

2018 yılının sonuna yaklaşılırken yılın son verilerine göre altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, 15 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, anlık fiyatlar hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları 15 Aralık Cumartesi günü birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Alım-satım ve yatırım yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, piyasalarda yakından takip ediliyor. Peki, şu an gram ve çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte, o detaylar

ALTIN FİYATLARI NE KADARDAN SATILIYOR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın son gününde en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 15 Aralık 2018 Cumartesi günü 352 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 213 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.423 liradan alınıp 1.438 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 705 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma akşamı kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.

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