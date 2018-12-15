Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar?
2018 yılının sonuna yaklaşılırken yılın son verilerine göre altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, 15 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, anlık fiyatlar hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları 15 Aralık Cumartesi günü birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Alım-satım ve yatırım yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, piyasalarda yakından takip ediliyor. Peki, şu an gram ve çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte, o detaylar
ALTIN FİYATLARI NE KADARDAN SATILIYOR?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Haftanın son gününde en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 15 Aralık 2018 Cumartesi günü 352 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 213 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.423 liradan alınıp 1.438 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 705 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma akşamı kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 214,20 liradan işlem gördü.
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