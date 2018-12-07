Cuma sabahı altın fiyatları güne nasıl başladı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
07.12.2018 - 07:56, Son Güncelleme:

Cuma sabahı altın fiyatları güne nasıl başladı?

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Cuma sabahı altın fiyatları güne nasıl başladı?

Gram ve çeyrek altın takipçilerinin merakla araştırdığı piyasa verileri, haftanın son gününde merak konusu oldu. Alım ve satımı yapılan en değerli kuyum ürünü olan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, 7 Aralık Cuma sabahı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, konuyla ilgili merak edilen bazı bilgiler

Altın fiyatları için vatandaşların internet üzerinden anlık sorgulamaları devam ediyor. Yatırım yapan ya da yatırımlarına yön veren birçok kişiyi yakından ilgilendiren gram ve çeyrek altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle gündemde yer almaya başladı. Peki, haftalık bazda yükselişine devam eden altın fiyatları 7 Kasım Cuma günü nasıl seyrediyor? İşte, günün anlık altın verileri

ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK CUMA GÜNÜ NE KADARDAN SEYREDİYOR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 7 Aralık 2018 Cuma günü 351 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 212 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.418 liradan alınıp 1.432 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 703 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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