Cuma sabahı altın fiyatları güne nasıl başladı?
Gram ve çeyrek altın takipçilerinin merakla araştırdığı piyasa verileri, haftanın son gününde merak konusu oldu. Alım ve satımı yapılan en değerli kuyum ürünü olan gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, konuyla ilgili detayları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, 7 Aralık Cuma sabahı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, konuyla ilgili merak edilen bazı bilgiler
Altın fiyatları için vatandaşların internet üzerinden anlık sorgulamaları devam ediyor. Yatırım yapan ya da yatırımlarına yön veren birçok kişiyi yakından ilgilendiren gram ve çeyrek altın fiyatları, günün ilk saatleri itibariyle gündemde yer almaya başladı. Peki, haftalık bazda yükselişine devam eden altın fiyatları 7 Kasım Cuma günü nasıl seyrediyor? İşte, günün anlık altın verileri
ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK CUMA GÜNÜ NE KADARDAN SEYREDİYOR?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 7 Aralık 2018 Cuma günü 351 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 212 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.418 liradan alınıp 1.432 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 703 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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