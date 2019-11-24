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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Cuma’ indirimine dikkat

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‘Cuma’ indirimine dikkat

Yurtdışında ‘Kara Cuma’ indirimleri olarak adlandırılan kampanyaların Türkiye’deki benzerleri hakkında Ticaret Bakanlığı tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza ‘İndirimler gerçeği yansıtmıyor’ şeklinde şikâyetler geliyor. Yanıltıcı indirim kampanyası yapan satıcılar hakkında gerekli tüm idari işlemler uygulanacaktır” denildi.

YURTDIŞINDA uzun yıllardır devam eden Black Friday (Kara Cuma) indirimleri, son yıllarda Türkiye’de de görülmeye başladı. Ancak Türkiye’de yapılan indirimlerin söylenildiği gibi yüzde 70’lere varmadığı, aksine bazı ürünlerin indirim dönemi öncesinde fiyatının yükseltilerek, yüksek fiyatlardan indirim uygulandığı iddia ediliyor. Bunun da tüketicinin yararına olmadığı, tüketicinin yanılmasına neden olduğu belirtiliyor. Bu karışıklığın ortadan kalkması ve vatandaşın kafasında soru işareti kalmaması için Ticaret Bakanlığı devreye girerek bir açıklama yaptı.

ŞİKâYETLER ULAŞIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemde pek çok ürün çeşidinde yüzde 60-70’lere varan indirimlerin yapıldığı iddia edilen ‘Efsane Cuma İndirimleri’ ve benzeri isimlerle adlandırılan alışveriş kampanyaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Tüketicilerin talep ettikleri ürünleri en uygun fiyattan almak istemeleri onlar açısından son derece doğal bir durumdur. Ancak, firmalar tarafından satış miktarlarını arttırmak amacıyla sıklıkla kullanılan bu ve benzeri kampanyalar hakkında; zaman zaman Bakanlığımıza, ‘belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı’, ‘kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı’ yönünde şikayetler ulaşmaktadır. Bu kapsamda, tüketicilerimizin çoğunlukla mesafeli satış (e-ticaret) yöntemini kullanarak katıldığı ‘Efsane Cuma’ ve benzeri kampanyalar aracılığıyla aldatılıp yanıltılmaması ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması açısından, kamuoyuna uyarıcı bilgiler verilmesinde fayda görülmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Cuma’ indirimine dikkat

Tüketicilerin firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda neler yapması gerektiği konusunda da uyarıların yer aldığı bakanlığın açıklamasında, “Kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 TL ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurmalıdır. Bununla birlikte, yanıltıcı indirim yapıldığını düşünen tüketicilerin bu durumu, indirim öncesi ve sonrası fiyat görselleri ile birlikte, bakanlığımıza bildirmesi önem arz etmektedir. Gerek dürüst ve adil bir ticari ortamın tesis edilmesi gerekse tüketicilerin menfaatlerinin korunması açısından yanıltıcı indirim kampanyası yapan satıcılar hakkında bakanlığımızca gerekli
tüm idari işlemler uygulanacaktır” denildi.

 

TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

TİCARET Bakanlığı yaptığı açıklamada tüketicilerine nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da bazı bilgiler paylaştı.

- Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatının araştırılması, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi
gibi işlemler oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

- Özellikle mesafeli yöntemle gerçekleştirilecek alışverişlerde, alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi,
sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmeli. İnternet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak haklarında yapılan yorumlar incelenerek önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunmalıdır.

- Alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi olmasına dikkat edilmeli, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı site adı kontrol edilmelidir.

- Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alımı tercih edilmelidir.

- İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin ‘SSL sertifikalı’ veya ‘3D güvenli’ ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmelidir.

- Satıcının ödeme yapılmadan önce vermekle yükümlü olduğu ön bilgiler mutlaka dikkatlice okunmalıdır. Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapılmaması da karşılaşılabilecek pek çok mağduriyeti önleyecektir.

 

 

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