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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.10.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Çukurova'dan 30 ülkeye trafo ihracatı

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Çukurova'dan 30 ülkeye trafo ihracatı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Beta Transformatör firması, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da 30 ülkeye ihracat yapıyor.Yıl sonu itibariyle dış satımı 18 milyon dolara yükseltmeyi planlayan firma yetkilileri, TÜBİTAK desteğiyle hazırladıkları kayıp kaçak oranı düşük trafoyla şirketin pazar payını artırmayı hedefliyor.Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu:"Şu an 40 bin metrekare alana 20 milyon avroluk bir yatırım yapacağız, bu yatırımla rekabeti az olan transformatörleri üretmeyi planlıyoruz." açıklamalarında bulundu.

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruluBeta Transformatör firması, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da 30 ülkeye yaptığı dış satımı yeni ürünlerle artırmayı hedefliyor.

Sanayi bölgesinde 18 bini kapalı 64 bin metrekare alan üzerine kurulu firma, istihdam ettiği 220 kişiyle  dağıtım, güç ve kuru tip olmak üzere ayda ortalama 800 transformatör üretiyor.     

Bu yıl sonu itibariyle ihracatı 18 milyon dolara yükseltmeyi planlayan firma yetkilileri, TÜBİTAK desteğiyle hazırladıkları kayıp kaçak oranı düşük trafoyla pazardaki paylarını artırmayı amaçlıyor.     

Beta Transformatör Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra 2015 yılında Etiyopya'da da fabrika kurduklarını, orada da 60 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.     

30 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Dağsuyu, şu an en yoğun şekilde  Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya ürün gönderdiklerini belirtti.     

Geçen yıl 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Dağsuyu, ürünlerinin yüzde 50'sini yurt dışına gönderdiklerini, bu yıl ise bu rakamı yüzde 70'e çıkarmak istediklerini aktardı.

Çukurovadan 30 ülkeye trafo ihracatı

20 MİLYON AVROLUK YATIRIMMiktar bazında bakıldığında Türkiye'nin en fazla transformatör üreten ikinci firması olduklarını söyleyen  Dağsuyu, şunları kaydetti:     

"Şu an aylık kapasitemiz 800 adet. Bu rakam dünya normlarına göre çok iyi. Dünyada aylık üretim adetleri 300-350 civarında. Güncel rakamlarla yüzde 65'ini ihracata gönderiyoruz ve geri kalanını Türkiye'deki enerji dağıtım şirketleri ve bayilere satıyoruz. Hedefimiz daha çok çalışıp büyük yatırımlara girmek. Şu an 40 bin metrekare alana 20 milyon avroluk bir yatırım yapacağız, bu yatırımla rekabeti az olan transformatörleri üretmeyi planlıyoruz. Gidemediğimiz bir Amerika Kıtası kaldı oraya da gideceğiz."     

Dağsuyu, Ar-Ge merkezinde üretime yönelik çeşitli projeler yaptıklarını belirterek, bu kapsamda şu anda TÜBİTAK destekli, enerji verimliliği yüksek, kayıp kaçak oranı düşük ekodizayn trafonun üretimi aşamasında bulunduklarını ifade etti.     

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