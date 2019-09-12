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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Çukurova'da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

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Çukurova'da lavanta yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Adana'da ova ile Toros dağları arasındaki geçit bölgelerinde daha düşük kalitedeki tarımsal arazilerde lavanta tarımını yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor.

 Adana'da daha düşük kalitedeki tarımsal arazilerde lavanta yetiştiriciliğini yaygılaştırma çalışmaları yapılıyor.

Türkiye'de yıllar içinde artış gösteren lavanta tarımı geçen yıl verilerine göre yaklaşık 870 hektar alanda yapıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü de Türkiye'nin önde gelen tarım alanlarından olan yörede tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, daha düşük kalitedeki tarım arazilerinden yüksek katma değerleri ürün elde edilmesini sağlamak için lavanta tarımını artırmaya dönük projeler hazırlıyor.

Yapılan çalışmalarla Adana'da geçen yıl 9 dekarda gerçekleştirilen lavanta üretimi bu yıl 100 dekarın üzerinde yapıldı.

Müdürlük desteğinde son olarak merkez Sarıçam ilçesinde bir üretici eliyle 45 dönüm alanda lavanta bahçesi oluşturulması sağlandı.

Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurova'nın hemen hemen tüm tarımsal ürünlerin yetiştirildiği bir bölge olduğunu belirtti.

Ova ile Toros dağları arasında geçit kuşağı olarak adlandırılan ve daha düşük kalitedeki tarım arazilerinin bulunduğu bölgeyi yüksek katma değerli ürünlerle buluşturmayı istediklerini ifade eden Yaşar, bu alanlarda lavanta ve tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Yaşar, şunları söyledi:

"Geçit bölgelerinde özellikle buğday ve arpa tarımı yapılıyor. Buralar kireç oranı yüksek toprak yapısına sahip. Bu toprak yapısında da düşük katma değerli ürünler yerine lavanta gibi ürünler seçerek çiftçimizin dekar başına 200 - 300 lira olan gelirini bin, 3 bin lira arasına yükseltmeyi planlıyoruz."

FESTİVAL ŞEHRİ ADANA İÇİN YENİ BİR TURİZM ALANI

Çukurova'da lavanta üretiminde bir potansiyel yakalamayı beklediklerini ifade eden Yaşar, "Lavanta aynı zamanda son zamanlarda bazı bölgelerde turizm ve hizmet sektöründe önemli rol oynuyor. Adanamız aynı zamanda bir festival şehri oldu. Bir festival şehri olmamız dolayısıyla böyle alternatif alanları yaratarak turizme de hizmet etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yaşar, lavanta tarımın artması için büyük destek veren Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.

"TEŞVİK EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de Türkiye'nin lavanta yağı ithalatçısı olduğunu söyledi.

Bu türlerin ekiminin yaygınlaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan İncefikir, şöyle konuştu:

"Çiftçiyi bu alanlarda bu ekime yönlendirmek gerekir. Çeşitlilik ne kadar çok olursa ne kadar ayrıntılı ürünlere girersek bizim için üreticimiz için daha iyi olur. Dolayısıyla lavantayı alternatif görebiliriz. Yörede lavanta üretiminin önümüzde gittikçe arttacağını tahmin ediyoruz. Çiftçimize de ciddi bir katkı sağlayacağını sanıyoruz. Bunu göreceğiz. Dolayısıyla teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz."

İKİ AY İÇİNDE 60 DÖNÜM DAHA EKECEK

Halen mısır, buğday, ayçiçeği ve sebze üretimi yapan Mehmet Karacan, bu yıl 45 dönüm alana lavanta ektiğini söyledi.

Lavanta konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğünden teklif geldiğini anlatan Karacan, şunları söyledi:

"Teklif geldi, biz de araştırdık, değerlendirdik. Çok yıllık bir bitki olduğu için cazip geldi ekmeye karar kıldık. Fide temin edildi diğer konularda yardımcı olundu. Yağı için de bir iki ay içinde tesis kurmuş olacağız. Bu sene 45 dönüm denedik ama iki ay içinde 60 dönüm daha ekeceğim. Fidelerini de buradan temin edip oraya götüreceğiz. "

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