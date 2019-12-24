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Ekonomi
AA
24.12.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

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Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için 4 Şubat 2020'de ihale düzenlenecek.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, "yap-işlet-devret modeli" çerçevesinde yaptırılacak işin ihalesi, "kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirilecek.

Şartname bedelinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede geçici teminat tutarı 600 bin avro ya da karşılığı olacak.

Teklifler, 4 Şubat 2020 tarihinde saat 09.30'a kadar istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecek.

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