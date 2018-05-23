Çukurca’da ilk kazma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen ilk derin sondaja katılarak, “Önümüzdeki dönem Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde Van’dan Siirt’e kadar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen adım” dedi.
HAKKÂRİ’nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak sınırına 3.5 kilometre mesafede, kısa bir süre önce sondaj çalışmalarına başlandı. Bölgeyi ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “İlk derin sondaj gerçekleştirildi. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uçakla Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine geldi, buradan da helikopterle Türkiye’nin Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesine geçti. Albayrak, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, Irak sınırındaki Dutluca bölgesinde TPAO’nun sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Sondaj kulesine çıkarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Albayrak, daha sonra açıklamalarda bulundu.
Bölgenin petrol potansiyeli olan bir saha olduğunu belirten Bakan Albayrak, ilçede ilk derin sondajın gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Albayrak,, “Bölge, yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları, hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimizi ifade ettiğimiz bir süreçteyiz” dedi.
GRAVİTE VERİ TOPLAMA
Bakan Albayrak, Irak’a sadece 3.5 kilometre mesafede, yerli mühendisler ve bölge halkıyla birlikte kuyunun ilk kazma işlemine başladıklarını kaydederek şöyle konuştu:
“4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla Çukurca’da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde ise Van’dan Siirt’e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var, bu adımlarla inşallah Türkiye’nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız.”
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