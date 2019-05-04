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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Çukurca ekonomisi turizm tesisiyle canlanacak

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Çukurca ekonomisi turizm tesisiyle canlanacak

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla terörden temizlenen Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce polis ekiplerinin nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de tam donanımlı dev bir tesis hayata geçiriliyor.

Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde son yıllarda sağlanan huzur ortamı, hem ilçenin kalkınmasına hem de vatandaşların özlediği hizmetlere kavuşmasına önemli katkı sağladı.

Hem sınır hattında hem de ilçe merkezindeki başarılı operasyonlarla tamamen terörden temizlenen Çukurca'da yatırım atağı devam ediyor. 
Önceki yıllarda görevlendirme yapılan belediye tarafından çarşı merkezinin adeta yeniden inşa edildiği ilçede, Kaymakam Temel Ayca tarafından sürdürülen yatırımlar ve yapılan festivaller vatandaşların yüzünü güldürüyor. 

İlçenin batı yamacında polis ekiplerinin daha önce nöbet noktası olarak kullandığı 1600 rakımdaki Bayrak Tepe'de içerisinde apart otel, kafeterya, havuz, seyir tepesi, mescit ve birçok donatı alanının bulunacağı dev bir tesis kuruluyor. 

İlçe merkezine hakim tepede 10 dönüm arazi üzerinde inşaat çalışmalarına başlanılan projenin hem ilçe ekonomisine hem de turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. 

"YATIRIM VE ETKİNLİKLER TERÖRİZME DARBEDİR"

Kaymakam Ayca, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda oluşan huzur ortamıyla son zamanlarda ilçede turizmin konuşulduğunu söyledi. 

Daha önce terörle anılan Çukurca'nın artık yatırım ve festivallerle adından söz ettirdiğini anlatan Ayca, "Sağlanan huzur ortamı, bölgenin gelişmesi açısından gerçekten çok sevindirici. Bu noktaya gelinmesinde herkes üzerine düşeni yaptı. Güvenlik güçleri terörle mücadele ederken bizler yöneticiler de terörizmle mücadele ettik. Bu yapılan yatırım ve etkinlikler de terörizme bir darbedir." dedi. 

Projenin hayata geçirildiği bölgenin ilçenin en hakim yerlerinden olduğunu vurgulayan Ayca, şunları kaydetti: 

"Burası daha önce polis güvenlik noktası ve ilçenin güvenliğinin sağlandığı bir yerdi. Artık terör konusunda ciddi bir mesafe alınca buraları artık vatandaşlara açmaya başladık. İlçe Emniyet Amirliğimiz sayesinde güzel bir proje hayata geçiriyoruz. Burada yüzme havuzu, sosyal tesisler ve apartlar yapılacak. İlçenin bu anlamda en büyük konaklama sorunu da çözülecek." 

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ve kış gelmeden tesisi Çukurca'ya kazandıracaklarını aktaran Ayca, "Proje tamamlandıktan sonra ailelerin geleceği güzel bir yer olacak. Hakim bir noktada olduğu için turizme de hizmet edecek. Zaten son zamanlarda yapılan yatırımlarla ilçenin çehresi değişmişti, bu projenin tamamlanmasıyla çok şirin bir ilçeye sahip olacağız. Tatil beldesini aratmayacak." diye konuştu. 

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