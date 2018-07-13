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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.07.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Hasadı başladı fiyat 1.5 liraya düşecek

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Hasadı başladı fiyat 1.5 liraya düşecek

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan:“Patates hasadıyla birlikte fiyatlar 1.5 liraya kadar geriledi.”

ÇORUM Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, yağışlar nedeniyle geciken hasat, depolarda bekletilip piyasaya sürülmediği için kilogram fiyatı 5 liraya çıkan patatesin hasat başlamasıyla birlikte 1.5 liraya kadar gerileceğini söyledi. 

Çorum’da patates hasadı başladı. İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, merkeze bağlı Deliler köyünde patates hasadı yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti.

Burada patates fiyatları ile açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, çiftçilerin tam olarak patates hasadına başlamadığı için fiyatlar bir anda yükseldiğini belirterek, “Bunda yağışların da etkisi oldu. Ancak şuanda çiftçilerimiz hasada başladı. Afaki fiyatlar olmaz. Burada sökümler başlayınca fiyatlarda rayına oturacak. Patates fiyatları 5 lira yükselmişti. Şuanda bizde fiyatlar 1.5 lira. Anlaşmalılar 650 kuruş. Bundan sonra fiyatların yükseleceğine inanmıyorum. Hasat başlamaması ve depolardaki ürünler piyasa sürülmemişti. Yüksek fiyatlar çiftçiden kaynaklanan bir durum değildi” dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün gayretleriyle Çorum’da soğan ve patates ekim alanlarını belirleyeceklerini dile getiren Sayan, ne vatandaşımız pahalı patates yiyeceğini nede çiftçilerin zarar edeceğini ifade etti. Sayan, yer altı sularında ciddi bir sorun yaşandığını belirterek, en çok sulama konusunda problem yaşadıklarını sözlerine ekledi.

 “HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE PATATES ÜRETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK”

İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı ise, kentte son yıllarda patates üretiminde ciddi artış yaşandığını belirterek, hedeflerinin Çorum’u patates üretiminde Türkiye’de söz sahibi yapmak olduğunu açıkladı.

İl genelinde 12 bin 500 dekarlık alanda patates ekimi yapıldığını anlatan Sarı, “Çorum’un toprakları mümbit topraklar. Bu konuda bakir. Daha önce patates fazla ekilmemiş. Onun için yatırımcı için cazibe merkezi. Hem rekoltesi hemde lezzetiyle önemli bir yer tutuyor. Hedefimiz 12 bin 500 dekar ekim alanını 50 bin dekara çıkararak Türkiye’de patates üretiminde söz sahibi olmak. Bu konu üzerinde çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Çorum’da ekimi yapılacak olan patateslerin tohumunun burada üretilmesi için çalışmalara başladık. Ürettiğimiz tohumu Türkiye’nin her yerine göndererek ülkemizin çiftçilerin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Patates üretiminin zor olduğunu ve bu işte makineli tarıma geçilmediğinde başarı sağlanmadığını dile getiren Sarı, “Çorum’da üretilen patates Ankara ve büyükşehir pazarlarında yer bulacak. Patatesteki dekarda ortalama verim 3.5 ton. Biz bunu 5 tona çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye ve dünya ortalaması üzerinde patates üretimi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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