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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Çoruh Nehri'ndeki 4 barajdan ekonomiye 6.8 milyar liralık katkı

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Çoruh Nehri'ndeki 4 barajdan ekonomiye 6.8 milyar liralık katkı

Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri üzerindeki 4 barajdan üretilen elektrikle ekonomiye yaklaşık 6.8 milyar liralık katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, Çoruh Nehri üzerinde yer alan Artvin'deki baraj yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Çoruh Nehri'nin dünyanın en hızlı akan 10 nehri arasında yer aldığını belirten Aydın, Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES'inin burada tamamlanan ilk baraj olduğunu söyledi. Aydın, barajın aktif doluluk oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu, 115 megavat kurulu gücü bulunduğunu ve yıllık enerji üretim miktarının 444 milyon kilovatsaati bulduğunu bildirdi.

Mevlüt Aydın, "Muratlı Barajı'nda 1 Ekim itibarıyla 5 milyar 723 milyon kilovatsaat enerji üretilirken milli ekonomiye 1 milyar 316 milyon lira katkı sağlandı." dedi.
Nehir üzerinde yer alan Borçka Barajı ve HES'inin aktif doluluk oranının yüzde 86 olduğunu aktaran Aydın, "Borçka Barajı'nın kurulu gücü 300 megavat olurken, ortalama yıllık enerji üretim miktarı 1 milyar 39 milyon kilovatsaat. Barajdan 1 Ekim itibarıyla 10 milyar 611 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, milli ekonomiye 2 milyar 440 milyon lira katkı sağlandı." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEĞİ

Aydın, Deriner Barajı'nın ise 249 metrelik gövde yüksekliğiyle kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olduğuna işaret ederek, 1 Ekim itibarıyla buranın aktif doluluk oranının yüzde 23'ü bulduğunu ifade etti. Deriner Barajı'nın kurulu gücünün 670 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarının 2 milyar 118 milyon kilovatsaat olduğunu vurgulayan Aydın, "Barajdan 1 Ekim itibarıyla 10 milyar 148 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, milli ekonomiye 2 milyar 334 milyon lira katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Artvin Barajı ve HES'inin aktif doluluk oranının ise yüzde 43 seviyesinde olduğu bilgisini veren Aydın, şunları kaydetti:

"Barajın kurulu gücü 332 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 26 milyon kilovatsaat. Artvin Barajı'nda 1 Ekim itibarıyla 2 milyar 911 milyon kilovatsaat enerji üretilirken, bunun maddi karşılığı ise 669 milyon liradır. Böylece, işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar Artvin'deki 4 barajdan bugüne kadar toplam 29 milyar 393 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye destek olundu. Bunun maddi karşılığı ise 6 milyar 759 milyon lira oldu."

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