Çoruh Edaş'tan abonelerine 'yapılandırma' çağrısı
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş, elektrik borcu bulunan aboneleri için yapılandırma kampanyası başlattı.
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, elektrik borcu olan abonelerine ödemelerinde kolaylık sağlayacak.
Çoruh EDAŞ, 2017 yılı ve önceki yıllarda icra ve dava aşamasındaki abonelerin borçları için 31 Temmuz 2018 Salı Günü’ne kadar Çoruh EDAŞ müşteri merkezlerine, il ve ilçe şefliklerine başvurarak yapılandırma fırsatlarından yararlanabileceğini açıkladı.
31 Temmuz 2018 tarihine kadar, şirketin müşteri merkezlerine, il ve ilçe şefliklerine başvuran aboneler, elektrik borcunun ana parasını peşin ödemesi halinde gecikme faizinde indirimlerden yararlanırken tamamını peşin ödeyemeyen aboneler için ise taksitlendirme imkânı sunulacak.
Bu kapsama dahil olan tüm tüketicilerin en kısa süre içerisinde Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş müşteri merkezlerine, il ve ilçe şefliklerine başvuru yapmaları gerekiyor.
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