Coronavirüs endişeleri küresel piyasaları olumsuz etkiledi

ASYA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun coronavirüs salgınının yayılma gücünün arttığı ve enfeksiyonların artacağı uyarıları küresel yatırımcıları endişelendirdi. Çin sağlık yetkililerine göre salgın sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 80'e ulaşırken, Avustralya ve Tayland'da da vakaların görüldüğü açıklandı.

Çin'de ise salgından etkilenen kişi sayısı toplamda 2,744 olurken, şu an karantina altına alınan virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kenti valisi Zhou Xianwang ise söz konusu salgının ortaya çıkışından bu yana beş milyon kişinin kentten ayrıldığını söyledi.

Söz konusu salgın endişeleriyle Japonya'da gün sonunda Nikkei 225 yüzde 2.03 düştü. Çin, Güney Kore ve Avustralya'da ise borsalar tatil nedeniyle kapalıydı.

AVRUPA

Coronavirüs endişelerinin Avrupa'da da etkili olmasıyla borsalar güne ekside başlarken, yatırımcılar bunun yanında Brexit sonrası bölgedeki sürece ilişkin açıklamaları izledi.

Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclayin gelecek haftalarda Londra'nın müzakere hedeflerini açıklayacağı belirtilirken, İrlanda Başbakanı ise 31 Ocak sonrasındaki görüşmelerde Avrupa Birliğinin daha avantajlı olacağını öne sürdü. Varadkar, hangi tarafın daha avantajlı olduğuna ilişkin kendisine sorulan bir soruya Avrupa Birliğinin daha güçlü bir ekibi olduğunu söyleyerek, Bizim 450 milyon kişilik nüfus ve piyasamız var, Birleşik Krallıkta ise bu rakam yalnızca 60 milyon kişi, yanıtını verdi.

Avrupa piyasalarında açılışta;

- DAX yüzde 1.48,

- FTSE yüzde 1.41,

- CAC yüzde 1.65 düştü.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.22 düşüşle 109.0500 yene gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.30844 dolara yükseldi.