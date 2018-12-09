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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
09.12.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar

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Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar

Mardin’de unutulmaya yüz tutan Süryani çöreğini Hindistan’dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan ve 2017’de düzenlenen Tarım Ürünleri Oscarları Yarışması'nda 1’inci olan Balcı ailesi siparişlere yetişemiyor. Aile, açtığı iş yerinde günde 80-100 tepsi Süryani çöreği üretiyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle göç ettikleri İstanbul’dan 2009 yılında Mardin’e dönen Balcı ailesi, tarihi Dayrulzafran Manastırı’nda işe başladı. Kaybolmaya yüz tutan Süryani çöreğini Hindistan’dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan aile, 2017’de İstanbul’da 700 ürünün katıldığı Tarım Ürünleri Oscarları Yarışması'nda yaptığı çörekle birinci oldu. Daha sonra manastırdan ayrılan ve kendi iş yerlerini açan aile, şimdi siparişlere yetişemiyor.

Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar

Mardin’e 2009’da döndüklerini ve asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu belirten Edip Balcı, “Döndükten sonra Dayrulzafran Manastırı’nda pazarlama müdürü olarak işe başladım. Eşim Seyhan da burada mutfak işlerini ve Süryanilerin çöreğini yapmakla görevliydi. Bu çörek unutulmak üzereydi. Süryanilerin evlerinde bulunması gereken bir çörek. Biz bunu manastıra geçmemizle Suriye’deki bir firmadan esinlenerek yeniden yapmaya başladık. Yaptığımız çörek yarışmada 700 ürünü geride bırakıp birinci oldu” dedi.

Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar

Daha sona iş yerlerini açtıklarını anlatan Balcı, “Tepsi tepsi satılan bu çöreğin özelliği baharatlar. Baharatları her seferinde taze taze Hindistan’dan özelikle getiriyoruz. Türkiye’de baharatlar var ama istediğimiz tazelikte olmadığı için her ay Hindistan’dan periyodik olarak getiriyoruz. 32 çeşit baharat kullanıyoruz. Her gün yaklaşık 80 ile 100 tepsi arası üretmekteyiz. İş bölümü yaptık. Neredeyse üç vardiya çalışabilecek duruma gelmekteyiz” diye konuştu.

 

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