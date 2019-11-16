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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
16.11.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Çöplerden yapıyorlar! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

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Çöplerden yapıyorlar! 20 ülkeye ihraç ediyorlar

ANTALYA’da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden Noel çelenkleri yapan Şerife Altındal, çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor.

Antalya’da yaşayan Alman bir kadın tarafından ilk defa 30 yıl önce üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık’ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süslemede kullanılıyor.

Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
Antalyalı ev kadınları, çelenkleri üretmek için mesai yapıyor. Batı Akdeniz’in ormanlarındaki ağaç dalları, kozalaklar, yabani meyveler gibi atıkları toplayan işçiler, kadınların çalıştığı atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada kadınlar, kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.
Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Ziraat mühendisi Şerife Altındal da el emeği Noel çelenkleri, kurduğu şirket aracılığıyla 19 yıldır yurt dışına pazarlıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin’in de aralarında bulunduğu 20’nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal’ın bu yılki hedefi ise 400 bin Noel çelengi.

Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
1,5 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar yapımı devam eden çelenkleri orman atıklarından bir araya getirdiklerini belirten Altındal, "Okaliptüs, sandal meyvesi, tespih ağacı, Amerikan sarmaşığı, çam kozalağı, selvi dalı ve kozalağı, yani ormanın bütün atıklarını geri dönüştürüyoruz. Aynı zamanda bunlardan döviz geliri elde ediyoruz.

Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
Yüzde 90 oranında kadın emekçilerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızın eli bu işe daha yatkın. Ormanlarda atıkları toplayanlarla birlikte yaklaşık 400 işçimiz var" diye konuştu. Altındal, bu yıl 400 bin çelenk ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek 1,5 milyon dolar ciro elde edeceklerini sözlerine ekledi.
Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
Noel çelenklerine emek veren kadınlardan Safiye Şener, 10 yıldır çelenk yaptıklarını belirterek, "Ekmek paramı çıkarıyorum. Oturduğum yerden çalışıyorum. Zor değil işim. Yurt dışına gönderiyoruz bu çelenkleri" dedi.ÿBir başka kadın çalışan Fatma Gergin ise 3 yıldır rahat bir şekilde çalıştığını söyledi.
Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
Atölyede süs buketleri de yapılıyor. 5 yıl gibi uzun süre hiç bozulmadan canlılığını sürdüren çiçek buketlerini hazırlayan Mahbup Celepçi, mesleği biyoloji üzerine değil de çiçekler üzerine yoğunlaştığını ve bu işten keyif aldığını söyledi.
Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
Direkt yurt dışına gönderilmesi için buketleri hazırlayan Celepçi, "Ülkemizdeki değişik renkteki çiçekleri bir araya getirerek dekor için kullanılacak buketler oluşturuyoruz. Bu buketlerin ömrü şoklanmış ürünler oldukları için 5 yıl" ifadelerini kullandı.
Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar
Kadınların elinde hazırlanan çelenkler, sıfır atık anlayışına uygun olarak özel tahta kutulara yerleştirilip ihraç edileceği ülkeye soğutmalı özel araçlarla gönderiliyor.
Çöplerden yapıyorlar 20 ülkeye ihraç ediyorlar

 

 

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