Çöpçatan Facebook
FACEBOOK, Instagram’ı 1 milyar dolara, WhatsApp’ı ise 19 milyar dolara satın aldı.
Bu iki satın almanın en büyük sebeplerinin başında Facebook’un fotoğraf paylaşımı ve anlık mesajlaşma alanlarında dünyanın bir numarası olma isteği vardı. Böyle de oldu. Facebook şimdi de gözüne yepyeni bir alanı kestirdi. O da arkadaşlık ve çöpçatanlık platformları.
Önceki gün Facebook’un geliştiricilere yönelik düzenlediği ‘F8’ adındaki etkinlikte sahneye çıkan Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, çöpçatanlık denilince dünyada akla gelen ilk platform olan Tinder’ı bitirecek bir hamle yaptı.
Buna göre Facebook’a kullanıcıların ağ üzerinden duygusal birliktelik kurabilecekleri kişilerle tanışmalarına olanak sağlayacak uygulama eklenecek. Kullanıcıların isteğe bağlı kaydolacağı yeni ağ özelliği kişinin normal Facebook profilinden farklı bir profil üzerinden çalışacak. Kullanıcının yalnızca ilk adıyla listeleneceği bu profil ve ona bağlı zaman akışı, kişinin normal profildeki bağlantıları ve ‘arkadaşları’ tarafından görüntülenemeyecek. Ayrıca özelliğin, Facebook’un normal doğrudan mesaj uygulaması Facebook Massenger’dan farklı, kendine ait bir mesajlaşma uygulamasını kullanması da öngörülüyor.
Zuckerberg, uygulamanın “kısa süreli birliktelikler için değil, uzun vadeli anlamlı ilişkiler kurulmasına olanak sağlamak için” tasarlandığını yaptığı konuşmada anlattı.
TEK TUŞLA VERİLER SİLİNECEK
F8 Konferansı’nda Facebook kullanıcılarının, arama geçmişini tek tuşla silebileceği yeni bir özellik geleceği duyuruldu. Facebook’un gizlilik kontrolü için sunduğu seçeneklerin yanına ekleyeceği ‘Clear History’ ile Facebook işlem geçmişini kolayca silinebilecek.
İnternet tarayıcılarında çerezleri ve geçmişi temizlemenin oldukça kolay olduğunu belirten Zuckerberg, böylece aynı sistemi Facebook‘a uyarladıklarını ifade ediyor.
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